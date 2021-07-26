The Insider* не собирается маркировать свои материалы ярлыком «иноагент»

The Insider* не будет помечать свои публикации ярлыком «СМИ-иностранный агент», заявил в разговоре с «Дождем» главный редактор издания Роман Доброхотов.

Так как СМИ имеет регистрацию в Латвии, отметил журналист, то в РФ штрафовать за неисполнение закона некого: к тому же, у редакции нет никаких подразделений в России.

Несмотря на это, Доброхотов опасается, что на него и журналистов «Инсайдера» могут начать воздействовать иными методами.

«Но пока что я сам даже не иностранный агент, да и я не получаю средств из-за рубежа, поэтому не очень понятно, как меня можно назвать иностранным агентом», — подытожил он.

The Insider был внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 23 июля. В перечень также попали несколько журналистов других изданий.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов