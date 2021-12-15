The Insider* оштрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-издание The Insider* в общей сложности на один миллион рублей за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента.

Издание признали виновным по ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента), назначены два административных штрафа.

В конце июля Минюст обновил реестр СМИ-иноагентов, внеся туда администратора доменного имени интернет-издания The Insider - латвийское юрлицо The Insider SIA, которое зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.

Главный редактор издания Роман Доброхотов сообщал, что издание не намерено маркировать свои материалы в соответствии с требованиями Роскомнадзора и продолжит работу в прежнем режиме, несмотря на включение в реестр СМИ-иноагентов.

*признано в РФ иностранным агентом