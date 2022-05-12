Анастасия Емельянович: «Сегодня рынок блогосферы переходит из статуса «игрушечного» в более серьезный»

Интервью с руководителем департамента развивающих программ Insight People
ЖУРНАЛИСТ поговорил с Анастасией Емельянович, руководителем департамента развивающих программ Insight People, о прозрачном рынке блогеров, подготовке креативных региональных авторов и преимуществах резидентства для блогеров в компании.
— Как бы вы описали сегодняшнего блогера?
— В узком понимании блогер — это человек, который ведет свой блог в интернете.
Но за последние несколько лет это понятие трансформировалось. Блогеры не просто создают контент и делятся им с аудиторией в соцсетях, они становятся полноценными лидерами мнений. Количественный показатель аудитории инфлюенсеров может быть разнообразным: у кого-то миллионы подписчиков, у кого-то тысячи. Суть от этого не меняется — блогеры оказывают прямое влияние на мнение своей аудитории и имеют возможность монетизировать собственное творчество. Именно поэтому так популярен influence-маркетинг, или «маркетинг влияния».
— В продюсерском центре Insight People вы возглавляете департамент развития. А зачем блогеру вообще учиться?
— Я подчеркну, что это не обучение, а именно развитие. Мы не учим блогеров, как вести соцсети, как быстро набрать подписчиков и заработать миллион за неделю. Дать блогеру инструкцию для достижения быстрых результатов несложно, только по большому счету это путь в никуда — он научится набирать аудиторию, публиковать контент и писать стратегию по методичке и упрется в потолок. Мы заинтересованы в развитии наших резидентов как креаторов, которые умеют создавать уникальный контент независимо от платформы. Ситуация с блокировкой некоторых соцсетей показала, что такой подход является наиболее устойчивым в условиях быстро меняющейся реальности.
С помощью наших программ блогеры совершенствуют не только такие прикладные навыки как обработка фото, монтаж видео, создание визуальной ленты и так далее. Они занимаются актерским мастерством, понимают, как устроен рынок influencer-маркетинга и что сегодня бренды ждут от блогеров. Знают правила сторителлинга и драматургии, понимают, как работают визуальные манипуляции и умеют применять это в своих блогах. И это только половина дисциплин, которые мы даем нашим резидентам.
Раньше блогера воспринимали как человека, основная деятельность которого заключается в том, чтобы развлекать свою аудиторию. Сегодня рынок блогосферы переходит из статуса «игрушечного» в более серьезный. Государство заинтересовано в повышении финансовой прозрачности этого рынка, а также в том, чтобы контролировать влияние инфлюенсеров на бизнес и настроения в обществе. С другой стороны, бренды все тщательнее измеряют активации с блогерами и стремятся, чтобы рекламные кампании с ними были максимально эффективными. Кроме того, с каждым годом растет конкуренция на рынке, а значит, и требования к качеству и новизне контента. Все вышеперечисленное приводит к тому, что непрерывное и всестороннее развитие блогера становится неотъемлемой составляющей его профессионального развития.
— Как Insight People решает эту проблему?
— Согласно мнению экспертов IAB Russia, один из трендов influence-маркетинга в 2022 — это потребность в новых лицах. Топовых блогеров слишком много в медиапространстве, да и эффективность рекламных кампаний с ними из года в год снижается. Поэтому новые лица нужны и аудитории, и брендам. Insight People как продюсерский центр смог уловить это направление еще в 2021 году. Основная идея проекта — находить и объединять талантливых и креативных блогеров из всех регионов России, помогать им продвигаться и обретать известность.
При этом мы понимаем, что уровень таких блогеров объективно немного отличается от уровня креаторов в Москве или Питере. Традиционно регионы не задают тренды, а скорее следуют им. Мы хотим это изменить, поэтому направление, которое отвечает за развитие наших резидентов как креаторов, существует в проекте с первых дней.
Мы работаем с блогерами по принципу непрерывного образования. Онлайн-курсы, мастер-классы, вебинары — это большая экосистема, которая обеспечивает непрерывный образовательный процесс, и блогер участвует в нем на протяжении всего периода, пока он в проекте. Это одно из обязательных условий участия в Insight People.
— Почему вы решили присоединиться к проекту и возглавить это направление?
— Сегодня рынок онлайн-образования переполнен — существует огромное количество онлайн-школ, экспертов и инфопродуктов по самым разным направлениям. При этом качество контента далеко не всегда хорошее. Большинство программ предлагают быстрый результат при минимальных усилиях. Покупая такой курс, марафон, человек попадает в ловушку ожиданий — «я пройду этот курс или марафон и сразу увижу качественные изменения в себе или своей работе». На практике такого, конечно, не происходит.
Когда Алина Зиннатуллина, генеральный директор и основатель Insight People, рассказала мне про проект и поделилась своим видением департамента развития, у меня не было никаких сомнений относительно участия в проекте. Мы не продаем образовательные продукты, и это большой плюс для меня и команды.
— А в чем именно плюс некоммерческого подхода?
— Когда вы готовите курс на продажу, то расходы на маркетинг всегда будут выше расходов на создание непосредственно курса. В Insight мы делаем программы для себя. Мы не гонимся за конкурентами, не копируем программы, мы создаем уникальные образовательные продукты с учетом особенностей нашей ЦА — региональных блогеров. Соответственно, мы много инвестируем именно в начинку, а не в обертку. В итоге получаем классный продукт, который меняет нашу аудиторию, помогает ей расти, раскрывать свой творческий потенциал.
Программы, которые мы организуем для наших резидентов, меняют образ их мышления, помогают выходить за привычные рамки, избавляться от стереотипов. Наши блогеры понимают, что не обязательно ехать в Москву или в Питер, чтобы делать крутые вещи. Они стремятся стать лидерами мнений в своих регионах и развивать свои родные города, а не «убегать» в столицу.