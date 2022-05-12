Анастасия Емельянович: «Сегодня рынок блогосферы переходит из статуса «игрушечного» в более серьезный»

ЖУРНАЛИСТ поговорил с Анастасией Емельянович, руководителем департамента развивающих программ Insight People, о прозрачном рынке блогеров, подготовке креативных региональных авторов и преимуществах резидентства для блогеров в компании.

— Как бы вы описали сегодняшнего блогера?

— В узком понимании блогер — это человек, который ведет свой блог в интернете.

Но за последние несколько лет это понятие трансформировалось. Блогеры не просто создают контент и делятся им с аудиторией в соцсетях, они становятся полноценными лидерами мнений. Количественный показатель аудитории инфлюенсеров может быть разнообразным: у кого-то миллионы подписчиков, у кого-то тысячи. Суть от этого не меняется — блогеры оказывают прямое влияние на мнение своей аудитории и имеют возможность монетизировать собственное творчество. Именно поэтому так популярен influence-маркетинг, или «маркетинг влияния».

— В продюсерском центре Insight People вы возглавляете департамент развития. А зачем блогеру вообще учиться?

— Я подчеркну, что это не обучение, а именно развитие. Мы не учим блогеров, как вести соцсети, как быстро набрать подписчиков и заработать миллион за неделю. Дать блогеру инструкцию для достижения быстрых результатов несложно, только по большому счету это путь в никуда — он научится набирать аудиторию, публиковать контент и писать стратегию по методичке и упрется в потолок. Мы заинтересованы в развитии наших резидентов как креаторов, которые умеют создавать уникальный контент независимо от платформы. Ситуация с блокировкой некоторых соцсетей показала, что такой подход является наиболее устойчивым в условиях быстро меняющейся реальности.

С помощью наших программ блогеры совершенствуют не только такие прикладные навыки как обработка фото, монтаж видео, создание визуальной ленты и так далее. Они занимаются актерским мастерством, понимают, как устроен рынок influencer-маркетинга и что сегодня бренды ждут от блогеров. Знают правила сторителлинга и драматургии, понимают, как работают визуальные манипуляции и умеют применять это в своих блогах. И это только половина дисциплин, которые мы даем нашим резидентам.

Раньше блогера воспринимали как человека, основная деятельность которого заключается в том, чтобы развлекать свою аудиторию. Сегодня рынок блогосферы переходит из статуса «игрушечного» в более серьезный. Государство заинтересовано в повышении финансовой прозрачности этого рынка, а также в том, чтобы контролировать влияние инфлюенсеров на бизнес и настроения в обществе. С другой стороны, бренды все тщательнее измеряют активации с блогерами и стремятся, чтобы рекламные кампании с ними были максимально эффективными. Кроме того, с каждым годом растет конкуренция на рынке, а значит, и требования к качеству и новизне контента. Все вышеперечисленное приводит к тому, что непрерывное и всестороннее развитие блогера становится неотъемлемой составляющей его профессионального развития.

— Как Insight People решает эту проблему?

— Согласно мнению экспертов IAB Russia, один из трендов influence-маркетинга в 2022 — это потребность в новых лицах. Топовых блогеров слишком много в медиапространстве, да и эффективность рекламных кампаний с ними из года в год снижается. Поэтому новые лица нужны и аудитории, и брендам. Insight People как продюсерский центр смог уловить это направление еще в 2021 году. Основная идея проекта — находить и объединять талантливых и креативных блогеров из всех регионов России, помогать им продвигаться и обретать известность.

При этом мы понимаем, что уровень таких блогеров объективно немного отличается от уровня креаторов в Москве или Питере. Традиционно регионы не задают тренды, а скорее следуют им. Мы хотим это изменить, поэтому направление, которое отвечает за развитие наших резидентов как креаторов, существует в проекте с первых дней.

Мы работаем с блогерами по принципу непрерывного образования. Онлайн-курсы, мастер-классы, вебинары — это большая экосистема, которая обеспечивает непрерывный образовательный процесс, и блогер участвует в нем на протяжении всего периода, пока он в проекте. Это одно из обязательных условий участия в Insight People.