Время веселых постов прошло: как изменился Instagram за последние полгода

ЖУРНАЛИСТ ознакомился с исследованием и проверил, следуют ли трендам российские Instagram-пользователи
В начале месяца новостной сайт Axios опубликовал статью, посвященную последним изменениям в инфосреде Instagram. Как заявили авторы, тенденции связаны с содержательной наполненностью публикаций. Если раньше платформа была местом, где все делились снимками еды и фотоотчетами из путешествий, то теперь она становится мощным инструментом информирования и пропаганды.
ЖУРНАЛИСТ ознакомился с исследованием и проверил, следуют ли трендам российские Instagram-пользователи.
Почему это важно?
Текст, инфографика и тематические иллюстрации стали особенно популярными в тот момент, когда появилась необходимость объяснять важные вещи доступным языком и на всех доступных площадках. Например, рассказывать о том, как предотвратить заражение коронавирусом или что такое # BlackLivesMatter. Миллионы пользователей задались новой целью — делиться полезной информацией и просвещать других.
В российском сегменте Instagram большая доля пришлась на материалы, связанные с коронавирусом. Например, в лентах многих отечественных СМИ появлялись не только статистические данные по числу заражений в стране и мире, но и сводки происшествий, и причины тех или иных событий (например, обвала нефти, рубля и мировых рынков — в материале РБК от 10 марта).
Общая картина
2020 стал катализатором: пандемия положила конец тем «беспечным» постам, к которым привыкла аудитория Instagram. Возникла острая необходимость в информации, которая помогла бы защитить здоровье.
Возникшая ситуация обнаружила скрытые возможности приложения. Если информационная среда в Twitter и Facebook уже давно устоялась и функционирует по своим, особым правилам, то Instagram — платформа относительно молодая и открытая для тех пользователей, кто ищет новые форматы и способы реализации.
Так, убийство Джорджа Флойда и Бреоны Тейлор доказало: Instagram может служить не только для информирования, но и активизма. Протестное движение здесь обрело особые масштабы: миллионы людей публиковали полностью черные изображения с хештегом #BlackLivesMatters; делали подборки книг, фильмов и образовательных статей, посвященных проблемам расовой дискриминации и истории расовых отношений в США. Многие российские пользователи также подключились к движению. Однако не меньшее количество высказалось против — например, @xenia_sobchak, которая довольно резко высказалась по поводу протестов.
«Instagram может стать стартом для чего-то нового», — так утверждает Моше Ойнуну, digital-консультант и бывший продюсер теленовостей. За последние несколько месяцев он превратил свой Instagram-профиль в информационный хаб, где собрал все последние данные по ситуации с пандемией. «Похоже, что лето 2020 станет пиком «инфографических сторис»: пользователи, уставшие от потока новостей, часто выкладывают только сводку: диаграммы, графики, цитаты, заголовки», — отмечает Ойнуну.
В цифрах
Профили, отвечающие новому тренду, переживают особенно заметный взлет популярности. Axios привел наглядные примеры: число подписчиков аккаунта @soyouwanttotalkabout, публикующего инфо-карусели на актуальные темы, приближается к миллиону, хотя в середине июня оно составляло только 125 тысяч. @educatorsforjustice, запустившийся в июне, уже собрал 160 тысяч подписчиков; @diversifyournarrative за месяц поднялся с нуля до 50 тысяч. Число подписчиков таких аккаунтов, как @jenerous и @theslacktivists, выросло почти вдвое — с помощью вирусных постов, вроде «Как говорить с семьей о расизме» или «Почему все хотят урезать фонды полиции?».
В российском сегменте Instagram примером подобных аккаунтов может послужить @artforintrovert (243 тыс. подписчиков) — профиль образовательного лектория, публикующего информативные посты по вопросам искусства, психологии, истории. Полный текстовый материал, оформленный с использованием иллюстраций и врезок (или видеоматериал с субтитрами), находится в карусели, тогда как под постом располагается его краткое изложение. Схожей стратегии придерживается и образовательный профиль @_culturelovers.
Такой способ оформления материала напоминает привычный печатный: когда комментарий к посту представляет собой обложку или аннотацию, а сам пост, состоящий из нескольких «страниц», — фрагмент журнала.
Крупнейшие музеи и галереи страны при ведении Instagram-профилей последние полгода делали акцент на видеоматериалах. Так, с момента объявления пандемии @hermitage_museum провел рекордное количество онлайн-трансляций. Также виртуальные экскурсии были организованы @russian_museum; не так давно короткие видеоролики стал выкладывать @theartsmuseum.
@tretyakov_gallery заняла промежуточное положение: помимо привычных фотографий с комментариями и непродолжительных документальных фильмов в профиле также публикуются инфо-карусели: например, разборы шедевров из коллекции музея.
Крупные издательства также получают пользу от новых тенденций
Например, согласно данным CrowdTangle, прирост аудитории @ProPublica (ориентированного на текстовые материалы) за последние полгода составил 70%. Скачок произошел во второй половине марта — после объявления пандемии.
Новая тенденция повлияла и на издательские стратегии. Согласно исследованиям Axios, число текстовых постов Refinery29 (2,4 млн подписчиков) за последние 7 месяцев выросло с 41% до 72%; Business Insider (2,3 млн подписчиков) — с 5% до 48%.
Статистические данные по российскому сегменту Instagram пока не представлены, но уже можно отметить определенные изменения в представляемом им контенте.
В начале января российский образовательный проект «Теплица социальных технологий» опубликовала прогноз с экспертными советами по ведению Instagram в 2020 году. Отмеченные тенденции действительно оказались востребованными: медиа-аккаунты стали производить контент в больших объемах, делать акцент на текстах и видеоматериалах, сопровождать последние субтитрами и публиковать их в IGTV-форматах.
Однако в отечественном сегменте Instagram — особенно среди профилей СМИ — назвать общую для всех закономерность по использованию новых инструментов представляется невозможным.
Российские медиа пользуются разными моделями ведения Instagram-профилей: от создания «видеоленты» (@izvestia_ru) до публикации фото, видео и инфографики одновременно (@rbc_ru). Большинство изданий старается сопровождать фотопубликации текстами (@bbcrussian); некоторые продолжают придерживаться привычного формата, используя минимум знаков при комментировании фото (@diletant_media).
В качестве примера региональных СМИ можно привести @postertomsk: издание оформляет материалы в виде постеров, используя фото/иллюстрации и делая акцент на текстовой составляющей. Благодаря цифровому формату издание нередко добавляет звуковое (голоса героев) или видеосопровождение (тематические GIF) — такой способ ведения ленты можно сравнить с подходом @meduzapro.
Несмотря на то, что российские СМИ выборочно следуют заявленным трендам, стоит отметить, что каждое из них старается подобрать формат, исходя из политики издания, и сформировать облик на платформе Instagram, используя свой постоянный набор инструментов.
Между строк
Предпосылки к развитию платформы по новому пути можно отследить еще несколько лет назад.
Axios назвал поворотным моментом середину 2018 года, когда приложение позволило пользователям делиться постами в сторис. Так был запущен механизм «one-to-many», с помощью которого просмотры отдельного материала стали вырастать до нескольких миллионов. Стоит отметить, что в Instagram нет привычной функции «поделиться»: это позволяет избежать вирусности, с которой сталкиваются остальные социальные сети.
«Вирусность напрямую зависит от того, каким образом происходит распространение материалов», — отмечает Джен Уинстон, ведущая популярный и информативный аккаунт @jenerous.
Чего ожидать?
Несмотря на успешный поиск инструментов, которые позволили бы говорить о серьезных проблемах и предлагать иные пути их решения, Instagram стоит на пороге новых трудностей. Факты и мнения становятся его неотъемлемой частью — вместе с тем растет угроза дезинформации, уже укоренившейся на других платформах. И пока что борьба с фейками для всех — задача, которую только предстоит решить.