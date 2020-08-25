Время веселых постов прошло: как изменился Instagram за последние полгода

В начале месяца новостной сайт Axios опубликовал статью, посвященную последним изменениям в инфосреде Instagram. Как заявили авторы, тенденции связаны с содержательной наполненностью публикаций. Если раньше платформа была местом, где все делились снимками еды и фотоотчетами из путешествий, то теперь она становится мощным инструментом информирования и пропаганды.

ЖУРНАЛИСТ ознакомился с исследованием и проверил, следуют ли трендам российские Instagram-пользователи.

Почему это важно?

Текст, инфографика и тематические иллюстрации стали особенно популярными в тот момент, когда появилась необходимость объяснять важные вещи доступным языком и на всех доступных площадках. Например, рассказывать о том, как предотвратить заражение коронавирусом или что такое # BlackLivesMatter. Миллионы пользователей задались новой целью — делиться полезной информацией и просвещать других.

В российском сегменте Instagram большая доля пришлась на материалы, связанные с коронавирусом. Например, в лентах многих отечественных СМИ появлялись не только статистические данные по числу заражений в стране и мире, но и сводки происшествий, и причины тех или иных событий (например, обвала нефти, рубля и мировых рынков — в материале РБК от 10 марта).

Общая картина

2020 стал катализатором: пандемия положила конец тем «беспечным» постам, к которым привыкла аудитория Instagram. Возникла острая необходимость в информации, которая помогла бы защитить здоровье.

Возникшая ситуация обнаружила скрытые возможности приложения. Если информационная среда в Twitter и Facebook уже давно устоялась и функционирует по своим, особым правилам, то Instagram — платформа относительно молодая и открытая для тех пользователей, кто ищет новые форматы и способы реализации.

Так, убийство Джорджа Флойда и Бреоны Тейлор доказало: Instagram может служить не только для информирования, но и активизма. Протестное движение здесь обрело особые масштабы: миллионы людей публиковали полностью черные изображения с хештегом #BlackLivesMatters; делали подборки книг, фильмов и образовательных статей, посвященных проблемам расовой дискриминации и истории расовых отношений в США. Многие российские пользователи также подключились к движению. Однако не меньшее количество высказалось против — например, @xenia_sobchak, которая довольно резко высказалась по поводу протестов.

«Instagram может стать стартом для чего-то нового», — так утверждает Моше Ойнуну, digital-консультант и бывший продюсер теленовостей. За последние несколько месяцев он превратил свой Instagram-профиль в информационный хаб, где собрал все последние данные по ситуации с пандемией. «Похоже, что лето 2020 станет пиком «инфографических сторис»: пользователи, уставшие от потока новостей, часто выкладывают только сводку: диаграммы, графики, цитаты, заголовки», — отмечает Ойнуну.

В цифрах

Профили, отвечающие новому тренду, переживают особенно заметный взлет популярности. Axios привел наглядные примеры: число подписчиков аккаунта @soyouwanttotalkabout, публикующего инфо-карусели на актуальные темы, приближается к миллиону, хотя в середине июня оно составляло только 125 тысяч. @educatorsforjustice, запустившийся в июне, уже собрал 160 тысяч подписчиков; @diversifyournarrative за месяц поднялся с нуля до 50 тысяч. Число подписчиков таких аккаунтов, как @jenerous и @theslacktivists, выросло почти вдвое — с помощью вирусных постов, вроде «Как говорить с семьей о расизме» или «Почему все хотят урезать фонды полиции?».

В российском сегменте Instagram примером подобных аккаунтов может послужить @artforintrovert (243 тыс. подписчиков) — профиль образовательного лектория, публикующего информативные посты по вопросам искусства, психологии, истории. Полный текстовый материал, оформленный с использованием иллюстраций и врезок (или видеоматериал с субтитрами), находится в карусели, тогда как под постом располагается его краткое изложение. Схожей стратегии придерживается и образовательный профиль @_culturelovers.

Такой способ оформления материала напоминает привычный печатный: когда комментарий к посту представляет собой обложку или аннотацию, а сам пост, состоящий из нескольких «страниц», — фрагмент журнала.