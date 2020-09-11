Как региональным медиа вести инстаграм и привлекать аудиторию

Любому региональному СМИ важно формировать сообщество вокруг себя. Это можно сделать с помощью инстаграма. Проводить в социальной сети прямые эфиры, конкурсы, общаться с подписчиками и тем самым привлекать новую аудиторию и поддерживать лояльность уже существующей, делать издание более узнаваемым. ЖУРНАЛИСТ проанализировал несколько аккаунтов региональных медиа и рассказывает про популярные и необычные форматы, которыми пользуются издания в инстаграме.

Мэр в прямом эфире

В инстаграм-аккаунте новостного портала Екатеринбурга «E1.RU» 240 тысяч подписчиков. В ленте издания есть фоторепортажи, короткие видео о произошедших событиях, IGTV ролики, в том числе, снятые квадрокоптерами.

Каждую неделю издание проводит прямой эфир с главой Екатеринбурга Александром Высокинским, в котором мэр отвечает на актуальные вопросы зрителей о жизни города. Эфиры набирают по 19 тысяч просмотров. Также в прямой эфир выходят депутаты, историки, бизнесмены, издание ведет трансляции с мероприятий.

В сторис «E1.RU» есть рубрика «Ваш вопрос», в которой редакция отвечает на разные вопросы подписчиков. Так издание остается на связи с аудиторией, а она получает проверенную и официальную информацию.

Также в сторис редакция показывает свою жизнь — планерки, рабочий процесс, корпоративы. Развлекательный контент в аккаунте тоже есть. В сторис проводились игры на знание песен группы «Кино», фильмов с Сергеем Бодровым, сериалов из 90-х, живописи.

Не обходится в аккаунте и без рекламы. Рекламируют местные кафе, салоны красоты и цветов.

Цифры, мемы, навигация

В инстаграме уфимского городского портала «Горобзор.ру» есть удобная навигация по материалам сайта. Актуальные сторис разделены по темам — выплаты семьям, туризм, полезные статьи, прайм тайм, «в другой стране» (интервью с уфимцами, живущими за границей).

В ленте аккаунта издания много картинок с цифрами (о доходах депутатов, количестве заразившихся), понятных инфографик. Также есть хорошие фоторепортажи, картинки-приколы (например, про банальные фразы учителей). Новостные посты оформлены понятно, адаптированы под формат социальной сети. На картинке написан заголовок новости, сам текст сообщения умещается в 4-5 абзацев.

В ленте публикуются истории из соцпроекта о тех, кому нужна помощь. В постах рассказывается о самой проблеме или нуждающихся людях и уточняется, как им можно помочь.

Котиков и рецептов в ленту

Региональные телеканалы тоже активно ведут аккаунты в инстаграм. Например, телеканал Барнаула и Алтайского края «Катунь 24» выкладывает в ленту короткие новости, видеорепортажи. Также редакция не забывает по утрам радовать подписчиков смешными видео с котиками и собачками, делится рецептами.

А редакция телеканала «Губерния-33» делает короткие видеоролики с поясняющими титрами.

Играем в «крокодил» с радиоведущим

«Наше радио» из Санкт-Петербурга проводит в инстаграм-аккаунте игру «крокодил» — в коротких роликах ведущие радиостанции показывают ситуации из жизни на разные темы, а зрители угадывают в комментариях, что было загадано.

Также редакция запустила проект с петербургским фотографом Викторией Атаманчук. В ленту выкладывают фотографии, показывающие, как артисты переживают карантин. В сториз редакция показывает свои будни, видео с концертов.

Небольшие, но креативные

В аккаунте газеты «Псковская правда» 1746 подписчиков, на странице астраханского «Dvor.media» — 2320. Цифры небольшие, но при этом редакции активно ведут инстаграм. Псковская газета выкладывает неплохие фоторепортажи, пишет в постах подводки к материалам с сайта.

К 75-летию Победы газета проводила онлайн-эстафету, в которой подписчики выкладывали фото и видео своих воевавших родственников и посты о том, что для них значит День Победы.

«Dvor.media» делится подборками гидов по барам, выкладывает мемы, рецепты, рассказы об интересных местах Астрахани, проводит розыгрыши. Например, недавно дарили 15 наборов рыбы к пиву.

Еще редакция выкладывает вымышленные новости и ролики из серии «Советы настоящей щуки», в котором Анна Сары дает советы женщинам.

Кстати, контент для инстаграм создает вся команда. По словам шеф-редактора издания Лены Андриановой самые популярные форматы у аудитории — опросы в сторис, мемы, живое закулисье. Рекламу издание не делает, а использует социальную сеть для поддержки собственных коммерческих проектов. Лена также поделилась, что инстаграм помогает быть изданию более узнаваемым за счет работы с блогерами и инфлюенсерами.

Шеф-редактор «Dvor.media» считает, что аккаунт регионального издания должен быть, «как человек»: «Нам не хотелось превращать наш инстаграм в вылизанный профиль с идеальными картинками, потому что это не про нас. Мы разные, мы живые, мы — настроение. И аккаунт у нас такой же».