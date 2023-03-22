Instagram* добавит рекламу в поиск

Компания Meta** разработала два новых рекламных инструмента для Instagram*.

Речь идет о размещении рекламных постов в ленте, которая формируется в результате поискового запроса. Например, если вбить в строку поиска «Уход за кожей», релевантные рекламные предложения появятся среди других постов. Отличать новую рекламу от привычной будет метка Sponsored (спонсорский контент), размещенная под учетной записью.

Meta** таким образом хочет охватить аудиторию, заинтересованную в поиске определенных компании, товаров и услуг в соцсети. Но вероятно, новшество будет излишним с точки зрения потребителя, поскольку рекламный элемент появится в еще одной части соцсети, пишет TechCrunch.

Второй инструмент — реклама-напоминание, которая поможет компаниям уведомлять потенциальных покупателей о запланированных событиях и новинках. Если пользователь подпишется на событие, ему придет три уведомления от Instagram* — за один день, за 15 минут и во время мероприятия.

Разработка новых рекламных решений может быть связана с падением доходов корпорации. В четвертом квартале 2022 году чистая прибыль Meta** сократилась до $4,7 млрд против $10,3 в аналогичном периоде 2021 года. За весь год Meta** заработала $23,2 млрд — на 41% меньше, чем в 2021 году. При этом годовая выручка уменьшилась на 1% — до $116,6 млрд, а выручка в четвёртом квартале снизилась на 4,5% год к году — до $32,2 млрд. Доход от рекламы составил $31,25 млрд, показав небольшое снижение относительно $32,6 млрд в четвертом квартале 2021-го.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

** Компания признана экстремистской организацией и запрещена в России