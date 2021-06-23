Instagram и Facebook запустят сервис коротких видео и музыку в России

Российским пользователям Instagram с 23 июня станет доступна новая функция — Reels — для создания коротких развлекательных роликов. Также Facebook и Instagram запускают музыкальный стикер в Stories для возможности делиться музыкой в сети. Об этом сообщили представители компании на брифинг-звонке, посвященном запуску новой развлекательной функции в Instagram.

Новая функция Reels позволит пользователям Instagram снимать и редактировать тридцатисекундные ролики, а также накладывать на них эффекты — например, люди смогут использовать эффект зеленого экрана для того, чтобы добавить к фону позади себя новые детали или накладывать AR-эффекты.

Пользователи Reels будут добавлять музыку из библиотеки приложения, а также выбирать ее из трендов или рекомендаций. Также пользователи смогут создавать свои оригинальные аудио.

В Stories появится возможность добавления музыки. Пользователи должны будут нажать на значок стикера и выбрать стикер «Музыка» на выбранном фото или видео в галерее.

«Мы надеемся, что с появлением новых музыкальных функций у пользователей появится больше возможностей для самовыражения. Музыка в России очень разная, и нам не терпится увидеть, какой контент пользователи в России смогут создавать с помощью всех возможностей музыки и Reels», — сообщила Анна-Мария Тренева, глава Facebook, Instagram и Messenger в России.

Reels можно будет опубликовать в формате Stories или поста. Пользователи самостоятельно могут решить: хотят они поделиться ими только со своими подписчиками или с более широкой аудиторией сообщества Instagram в разделе Reels.