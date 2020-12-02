Instagram обогнал «ВКонтакте» по числу активных авторов

В октябре 2020 г. число активных авторов в социальных медиа в России составило 64 млн. На первое место по данному показателю вышел Instagram, где за год число авторов выросло более чем в полтора раза, с 27,7 млн до 42,8 млн. Однако по активности авторов и по объему контента Instagram уступает «ВКонтакте». Так, аудитория Instagram отправляет почти в 2 раза меньше сообщений, чем пользователи «ВКонтакте»: 265,2 млн против 496,2 млн, говорится в исследовании Brand Analytics.

В целом количество авторов на исследуемых площадках существенно выросло — с 49 млн до 64 млн. Изменения произошли, в первую очередь, за счет Instagram, YouTube и Tiktok. Зато контента публиковалось примерно столько же, сколько и год назад.

По объему публикуемого контента по-прежнему лидирует «ВКонтакте», но впервые включенный в исследование TikTok опередил по объему контента YouTube и занял шестое место по числу сообщений. По активности авторов «ВКонтакте» занимает третью строчку после Twitter и Facebook — здесь авторы публикуют в среднем 17 сообщений в месяц.

Активная месячная аудитория YouTube продемонстрировала резкий скачок и выросла за год с 0,6 млн до 7,7 млн — теперь по объему аудитории это третье социальное медиа в России. Превращение YouTube в «телевизор» привело к резкому снижению активности пользователей до трех сообщений на автора в месяц.

«Одноклассники» уступили YouTube по числу активных авторов — 6,6 млн авторов на октябрь 2020 г. Однако соцсеть остается на третьей позиции по объему публикуемого контента — 108,6 млн сообщений — и на четвертом месте по активности авторов (16,4 сообщений за месяц в среднем на каждого пользователя).

Впервые включенный в исследование TikTok по размеру активной аудитории за 2020 г. (5,3 млн авторов) смог приблизиться к «Одноклассникам». При этом TikTok с его компактными видеороликами сумел по объему публикаций обойти YouTube с «тяжелым» контентом.

Среди зарубежных соцсетей только Facebook и Twitter по аудиторным показателям остались примерно на уровне 2019 г. Facebook проигрывает своему «родственнику» Instagram по аудитории уже в 25 раз. Однако активность авторов в соцсети несколько повысилась и составила в среднем 35 сообщений на автора. Это второй показатель активности после Twitter.