Instagram поместит публикации с потенциально опасным контентом в конце ленты и списка историй

Алгоритм расположит в нижней части ленты контент, который «может содержать издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию». Хоть правила Instagram запрещают большую часть такого типа контента, изменение может затронуть посты, жалобы на которые ещё не были отправлены модераторам. Об этом сказано в блоге компании:

Если наши алгоритмы обнаружат, что публикация может содержать неприемлемый контент, мы покажем его в самом низу в ленте и в конце историй подписчиков. Чтобы понять, нарушает ли публикация правила сообщества, мы в первую очередь обращаем внимание на подпись и на то, встречалась ли она ранее.

Также в соцсети рассказали, что будут учитывать историю отчётов жалоб на неприемлемый контент каждого отдельного пользователя. «Если алгоритм спрогнозирует, что пользователь вероятнее всего отправит жалобу на подобный контент, то такие публикации автоматически окажутся внизу ленты», — отметили в Instagram.