Instagram представил новую функцию

Социальная сеть продолжает регулировать и устранять оскорбительное поведение пользователей. В этот раз разработчики создали функцию Limits. Она дает возможность скрывать комментарии и запросы на отправку сообщений от аккаунтов, на которые не подписан человек.

К концу месяца функция станет доступна по всему миру.

В июле стало известно, что приложение сделает по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет.

Ранее Instagram поставил фильтр на агрессивные фразы и слова. В компании уверены, что новые функции способны оградить пользователей от оскорбительного контента.