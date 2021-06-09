Instagram рассказала о принципах ранжирования контента

Соцсеть Instagram впервые подробно рассказала о принципах ранжирования контента. В своем блоге компания отмечает, что существует множество заблуждений, и главное из них — существование так называемого «алгоритма». В соцсети поясняют, что в Instagram единого принципа нет, она использует различные алгоритмы, классификаторы и процессы.

По данным компании, в 2016 году, спустя шесть лет после запуска, пользователи пропускали 70% постов в хронологической ленте, включая фотографии тех, с кем часто взаимодействуют. После этого началась разработка новой системы ранжирования. Теперь каждая часть приложения — Feed, Explore, Reels — использует свой собственный алгоритм.

В первую очередь платформа показывает контент аккаунтов, на который подписан пользователь. Есть несколько исключений, например, реклама.

Затем соцсеть предсказывает, какой контент может понравиться, на основе так называемых «сигналов» (количества лайков на посте, времени его размещения, геолокации, длительности видео, информации об авторе поста, активности пользователя и истории взаимодействия пользователя с кем-то).

Также соцсеть предсказывает, с какой вероятностью пользователь будет взаимодействовать с постом. В ленте пять основных взаимодействий: вероятность, что пользователь потратит несколько секунд на пост, прокомментирует его, лайкнет, сохранит и нажмет на фотографию профиля.

Чем больше вероятность действия и чем больше его «вес» для Instagram, тем выше поднимется публикация. В некоторых случаях платформа использует другие принципы, например, она не показывает слишком много публикаций от одного человека подряд и контент, нарушающий правила сообщества или содержащий дезинформацию.

В разделе «Интересное» платформа ранжирует контент, прежде всего, на основе информации о том, каким постам пользователь ставит лайки, какие сохраняет и репостит. Затем она собирает «набор» из фото и видео, которые могут заинтересовать пользователя, и затем ранжирует их по тому же принципу, что и ленту. В отличие от нее, в этом разделе платформа учитывает еще и то, насколько популярен контент среди пользователей. В рекомендации не попадает оскорбительный контент, а также не соответствующий гайдлайнам.

Reels ранжируется похожим образом, но большее внимание уделяется тому, насколько контент кажется пользователям развлекательным. Для того, чтобы это оценить, платформа опрашивает пользователей и собирает обратную связь. Самые важные прогнозы здесь — вероятность досмотра видео, насколько оно понравится пользователю, посчитает ли он ролик интересным и перейдет ли на звуковую дорожку этого видео.

Также, из-за специфики Reels, в число «сигналов» входит информация о видео — звуковая дорожка, понимание видео на основе пикселей и целых кадров, а также его популярность. Помимо контента, не соответствующего правилам, в рекомендации не попадают ролики с низким разрешением или водяными знаками, а также политический контент.