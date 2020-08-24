Instagram сделает ленту бесконечной, в ней появятся рекомендованные посты от незнакомцев

Лента соцсети Instagram станет бесконечной. В нее добавят посты незнакомцев, которые могут заинтересовать пользователя, отмечается в справочном центре платформы.

Пользователи Instagram видели в ленте публикации тех, на кого подписаны, выложенные за последние два дня. Теперь соцсеть не завершит показ, если посты закончатся, а предложит посмотреть рекламу или сообщения, которые могут быть интересными для зрителя.

Instagram ввел функцию прекращения ленты в 2018 году. В соцсети тогда объяснили обновление желанием сохранять душевное здоровье пользователей. Платформа планировала дать людям больше информации о том, сколько времени они проводят в приложении.

Ранее Instagram обвинили в сборе биометрических данных 100 млн пользователей. Если в суде докажут использование информации, владельцу соцсети Facebook может грозить штраф — от $1 тыс. до $5 тыс. за каждый случай незаконного получения сведений.