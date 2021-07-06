Instagram станет соцсетью для полноэкранных видео

Глава Instagram Адам Моссери рассказал, какие изменения ждут платформу в ближайшие месяцы.

Моссери объявил у себя в профиле, что скоро Instagram, перестанет быть приложением для обмена квадратными фотографиями. На первый план выйдут полноэкранные развлекательные ролики для просмотра с мобильного телефона.

Идея возникла из-за конкуренции с TikTok и YouTube. Глава Instagram отметил, что пользователи приходят за развлечениями и отдыхом. Видеоформат поможет дать им это. Еще в августе прошлого года Instagram запустил сервис коротких видео Reels. В русскоязычной версии приложения он появился только в июне этого года.

Также изменятся рекомендации: в своей ленте можно будет увидеть видео пользователей на которых вы не подписаны. Прежде это можно было сделать только через вкладку «рекомендованные». Instagram предложит оставлять реакцию под подобными постами, это позволит алгоритмам подстроиться под пользователя и показывать только интересный контент.

Моссери признается, что в сфере развлечений стало много конкурентов, поэтому для сохранения своей позиции на рынке нужны масштабные изменения.