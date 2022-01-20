Instagram тестирует платную подписку в США

В Instagram появится возможность платной подписки. Сейчас функция уже тестируется в США, сообщил глава соцсети Адам Моссери в Twitter.

Он отметил, что в компании стремятся к тому, чтобы Instagram стал местом, где авторы могут зарабатывать на жизнь тем, что им нравится. Новая функция позволит авторам монетизировать свой контент.

Покупатели платной подписки получат эксклюзивные эфиры и Stories от блогеров, которые соцсеть отметит специальным значком. Например, блогеры смогут разделять аудиторию и проводить прямые эфиры, размещать посты и видеоролики только для тех, кто оформил на них платную подписку. Автор контента сможет узнавать подписчиков, которые платят за его контент, по специальному значку.

По словам Моссери, в ближайшее время функцией смогут пользоваться жители других стран.

Ранее сообщалось, что количество активных пользователей Instagram достигло 2 млрд человек за месяц. Для сравнения, месячная аудитория TikTok достигла 1 млрд пользователей в сентябре 2021 года.