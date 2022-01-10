Instagram тестирует три вида ленты публикаций

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что социальная сеть начала тестирование трех видов ленты публикаций — алгоритмической, хронологической и по избранным пользователям. У некоторых пользователей они уже доступны, а у подавляющего большинства нововведение появится уже в ближайшие недели.

При этом уточняется, что полномасштабное внедрение трёх видов ленты постов должно случиться именно в первой половине года.

Изображение: Instagram

• Home — актуальная лента публикаций с рекомендуемыми при помощи алгоритмов постами;

• Following — хронологическая лента публикаций;

• Favorites — лента публикаций от аккаунтов, события от которых пользователь не хочет пропустить.

Впервые о возвращении хронологической ленты публикаций в Instagram стало известно в середине декабря 2021 года. Тогда сообщалось, что соцсеть добавит две, а не три ленты — они уже тестировались на ограниченном количестве пользователей.