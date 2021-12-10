Instagram вернет хронологическую ленту в 2022 году

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания возвращает хронологическую ленту, передает TechCrunch.

Моссери сообщил об этом, выступая перед комиссией Сената США по поводу возможного вреда соцсети для детей и подростков. Бизнесмену задали вопрос — считает ли он, что людям нужно дать возможность использовать Instagram без «манипулирования алгоритмами». На это Моссери ответил, что у пользователей будет хронологическая лента и сейчас компания работает над ней.

«Мы рассчитываем на большую прозрачность и ответственность, и мы рассчитываем на больший контроль [над соцсетью]. Вот почему в настоящее время мы работаем над версией с хронологической лентой, которую планируем запустить в следующем году», — сказал глава Instagram.

Моссери добавил, что Instagram уже несколько лет экспериментирует с тем, чтобы дать пользователям больший контроль над своим аккаунтом. Так, в сентябре 2021 года компания начала тестировать функцию «Избранное» (Favorites), которая позволит составлять список наиболее приоритетных для пользователя учетных записей.

Бизнесмен отметил, что пока не может назвать точные сроки, когда появится хронологическая лента, но команда соцсети намерена запустить ее в первом квартале года (в промежуток с января по март 2022 года).