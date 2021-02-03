Instagram ввел функцию восстановления удаленного контента

В Instagram появилась возможность восстановления недавно удаленных публикаций, сообщает пресс-служба сервиса в своем блоге.

Удаленные сторис будут храниться до 24 часов, весь остальной контент будет автоматически удаляться через 30 дней. После удаления фотографии, видео и сторис будут попадать в папку «Недавно удаленные». Соцсеть отмечает, что такая возможность появилась, благодаря многочисленным просьбам пользователей.

Кроме того, соцсеть ввела дополнительные меры для защиты от хакеров. Для полного удаления записи пользователь должен будет подтвердить, что именно он является владельцем учетной записи.

Ранее соцсеть добавила функцию, с помощью которой пользователи могут отказаться от таргетинга рекламы. Также компания запустила проект монетизации для ньюсмейкеров. А с ноября прошлого года пошаговые инструкции Guides стали доступны всему миру.