Instagram вводит инструмент для обозначения фейкового контента

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фейки
Авг 20, 2019

Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям сообщать о фейковом контенте.

Как пишет портал Poynter, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, пользователям Instagram будет достаточно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как «несоответствующее» и «фейковое».

Сообщению может быть официально присвоен статус «фейкового» после проверки командой фактчекеров Instagram. Представитель Instagram Стефани Отуэй отметила, что маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.

Источник: РИА Новости
Иллюстрация: shutterstock.com
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