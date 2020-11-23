Instagram запустила функцию для создания пошаговых инструкций

Instagram расширила функцию Guides для пользователей по всему миру — с её помощью можно создавать пошаговые инструкции. Соцсеть тестировала Guides с мая 2020 года на ограниченном количестве пользователей.

Инструкции появятся в отдельной вкладке. Их можно отправить личным сообщением или опубликовать в «Историях». Публикацию можно разделить на несколько блоков и добавить в неё текст, фото, видео или ссылки на свои другие посты.

Guides предназначены для больших материалов, такие публикации больше похожи на посты в блогах, TechCrunch. Функция позволит увеличить время, которое пользователи проводят в Instagram — им не придется переходить по внешним ссылкам, чтобы узнать, например, биографию автора.