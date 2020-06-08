Instagram заявил о необходимости спрашивать разрешение у авторов, чтобы встроить их посты

Официальные представители Instagram заявили, что при встраивании постов из инстаграма необходимо запрашивать авторские права. Об этом сообщает Ars Technica.

Согласно заявлению, если пользователь встраивает контент из инстаграма с указанием первоисточника, это не освобождает его от претензий правообладателя. Если не обратиться к автору за разрешением, то пользователь инстаграма может подать судебный иск о нарушении авторских прав.

Как сообщили в Instagram, сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию. «Хотя наши правила позволяют предоставлять сублицензию, мы не даем ее для встраивания. Наша политика требует от третьих лиц запрашивать необходимые права у правообладателей. Это включает гарантию того, что у них есть лицензия на распространение контента, если она требуется по закону», — сообщают представители Instagram.

Профессиональные фотографы, которым нередко приходится отстаивать авторские права, наверняка поддержат это решение. В перспективе уточненная политика соцсети по поводу встраивания снимков существенно повлияет на культуру распространения информации, так как пользователи и организации больше не будут обладать той степенью свободы, которая была у них раньше.

Заявление Instagram последовало за недавними судебными разбирательствами по поводу авторских прав. В начале этой недели суд Нью-Йорка отказался отклонить иск фотографа Элиота Макгакена, чью публикацию встроил журнал Newsweek. В суде пришли к выводу, что у них нет достаточных свидетельств для решения, разрешают ли правила компании публикацию встраиваемого контента без лицензии (процесс еще идет).

В апреле произошел другой случай. Тогда суд не удовлетворил иск фотографа Стефани Синклер, чей снимок встроил портал Mashable. Судья решил, что публикация фотографии в открытом профиле инстаграма дает другим право на ее свободное использование.

В Instagram не уточнили, какая часть правил соцсети касается встраивания публикаций. В разделе об авторских правах указано, что пользователи сохраняют за собой право разрешать или запрещать использование их материалов, но про встраивание постов там ничего не говорится.