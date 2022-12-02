Американский институт цвета Pantone назвал главный цвет 2023 года — карминовый красный оттенок 18-1750, получивший название Viva Magenta. Об этом представители Pantone сообщили на официальном сайте.

По словам представителей Pantone, Viva Magenta выражает «новый сигнал силы», «смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования».

«В наш век технологий мы стремимся черпать вдохновение из природы и того, что реально. 18-1750 Viva Magenta происходит от семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили, одного из самых ценных, сильных и ярких натуральных красителей, известных миру. 18-1750 Viva Magenta, уходящий своими корнями в первобытное, возвращает нас к изначальной материи. Взывая к силам природы, 18-1750 Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить нашу внутреннюю силу», — рассказала о новом цвете года Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.

Источник: Forbes; Иллюстрация Pantone