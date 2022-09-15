Институт развития интернета объявил конкурс для поддержки региональных СМИ

ИРИ проведет конкурс среди региональных СМИ по созданию социально значимого контента. Средства будут распределяться на грантовой основе: победители получат 100% авансирование и будут отчитываться после, а не во время реализации проекта.

Лимит на поддержку каждого грантополучателя не превысит 500 тыс. рублей. Отбор проектов осуществится по направлению «Специальные интернет-проекты в СМИ». Контент должен обязательно размещаться на сайтах сетевых СМИ. Проекты должны выйти не позднее 31 марта 2023 года.

Участвовать смогут СМИ из всех регионов РФ за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявки можно подать с 19 сентября по 10 октября 2022 года. Подробная информация и документы об отборе будут размещены на сайте ИРИ 19 сентября.