Институт развития интернета выделит около 57 млн рублей для поддержки дебютных проектов

Институт развития интернета поддержит 20 проектов, победивших в конкурсе дебютантов. На эти цели выделят почти 57 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе ИРИ.

Победителями конкурса стали комедийный фильм «Премия», сериал «Собери меня, если сможешь», короткометражная драма «Соседки», документальный веб-сериал «Мексика и Россия: союз двух культур», проект «Мягкая сила» о женщинах-волонтерах в зоне военных действий, анимационные сериалы «Кит плывет на Север» по одноименной философской сказке Анастасии Строкиной и «Метеопатруль» о буднях молодых российских ученых, а также другие проекты.

Созданием проектов займутся студенты и выпускники Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Московского государственного института культуры, Института кино и телевидения, Киношколы имени Сергея Бондарчука и других учебных заведений.