Институт русского языка назвал слова 2020 года

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал словами 2020 года «самоизоляцию» и «обнуление».

Как рассказал ТАСС научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий, сначала в рамках исследования эксперты выявили две наиболее значимые и обсуждаемые темы года — это пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ. Затем в ходе анализа текстов в СМИ были выявлены ключевые слова, чья частотность употребления наиболее выросла в течение трех предыдущих лет.

Так, слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз. У слова «обнуление» похожий показатель, рассказал Осадчий.

В финал также попали слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».