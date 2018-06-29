Украинские нацисты потребовали лишить лицензии телеканал «Интер» за трансляции матчей ЧМ-2018

Представители нацистских украинских организаций 27 июня осадили здание Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины с требованием лишить лицензии телеканал «Интер».

«Мы будем приходить к зданию Нацсовета, пока не будет кворум, чтобы помочь принять правильное решение. «Канал «Интер» должен прекратить свое вещание», — заявили протестующие.

В марте МИД Украины потребовал лишить Россию Чемпионата мира по футболу.

«В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат», — заявил тогда глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

В середине мая депутат Олег Ляшко предложил запретить на Украине трансляции Чемпионата мира по футболу, но уже 30 мая представители телеканала «Интер» сообщили, что смогли договориться с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о покупке прав на показ матчей мундиаля.

Источник и фото: Новороссия