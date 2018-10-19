Телеканалы СТС и ТНТ планируют использовать интерактивное ТВ

Телеканалы СТС и ТНТ ведут переговоры с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» (РТРС) о включении режима интерактивного ТВ на основе технологии HbbTV.

С помощью технологии HbbTV зрители получают интерактивные сервисы на Smart TV. «Первый канал» опробовал сервис в апреле этого года в последних выпусках программы «Голос. Дети». Зрители, чьи телевизоры имели функцию HbbTV, могли видеть на экране красную кнопку. Она давала возможность проголосовать за наставников шоу. «Матч ТВ» благодаря функции HbbTV дал зрителям возможность прогнозировать исход матчей ЧМ-2018.

Похожая технология уже применялась на телеканалах «СТС Медиа» — СТС и «Домашний». Сейлз-хаус медиахолдинга «Эверест» и его партнер GetShopTV продавали интерактивную рекламу для абонентов «Билайн ТВ» в Москве и области. Во время рекламного блока на экране предлагалось купить продукт с помощью пульта.

Теперь же о презентации своего сервиса на основе HbbTV-технологии сообщил и «Национальный рекламный альянс» в лице Сергея Васильева, генерального директора НРА, выступившего на конференции «День Бренда 2018». Интерактив планируется добавить к рекламным роликам.

Опрошенные AdIndex рекламодатели отмечали, что сама по себе технология инетресна, но из-за низкого проникновения телевизоров с HbbTV в России использовать ее в настоящее время не прибыльно. «Билайн» хочет протестировать HbbTV в ближайших кампаниях, отметила Юлия Конева, директор по маркетингу и интегрированным коммуникациям «Вымпелком»: