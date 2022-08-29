Интерес к нативной рекламе в Telegram в России увеличился почти в два раза в I полугодии

Количество лиц, заинтересованных в размещении нативных рекламных постов в Telegram-каналах, в период с января по июнь 2022 года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, составив около 80 тыс. Об этом говорится в совместном исследовании биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in и сервиса для управления контекстной рекламы eLama.

«По данным Telega.in, количество новых регистраций в сервисе, а значит, и заинтересованных в размещении нативной рекламы в Telegram, за первые шесть месяцев 2022 года увеличилось в два раза по сравнению с первым полугодием прошлого года: с 42 883 до 80 029 пользователей. Этот тренд подтверждает данные из исследования eLama о планах бизнеса попробовать инфлюенс-маркетинг, в том числе в Telegram», — говорится в тексте исследования. При этом наиболее заметный рост спроса на интеграцию с инфлюенсерами в Telegram-каналах начался в марте 2022 года. Тогда количество регистраций выросло также вдвое в сравнении с февралем.

Что касается рекламодателей, размещавших заявки на Telega.in в указанный период, то 10% из них работало в сфере досуга: туристическая отрасль, гостинично-ресторанный бизнес, event-индустрия. Следом (9,5%) шли заявки на рекламу бытовой техники, химии, мебели и текстиля. Закрывает тройку самых популярных видов рекламы продвижение услуг образования (7,2%).

«Среди наиболее популярных отраслей есть и B2B-сегмент, который включает оптовых продавцов, оборудование для бизнеса, промышленное производство, финансовые и рекламные услуги и другие направления», — отмечается в тексте.