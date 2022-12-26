Интерес россиян к новостям увеличился за год на 14%

В 2022 году россияне читали новости в онлайн-СМИ в среднем активнее, чем в прошлом: совокупный рост аудитории составил 14%.

При этом рекламные инвестиции в прессу в 2022 году упадут, но издательские дома ищут новые направления доходов, которые могут обеспечить рекламодателям продвижение без упоминаний в негативном информационном окружении. Ожидается, что падение рекламных доходов печатной прессы будет достигать 40%.

Согласно опросу Rambler&Co, пик интереса россиян к новостям пришелся на март. Сразу после начала специальной военной операции на Украине прирост аудитории новостей составил 71% и оставался высоким до начала лета. С июня по август новости традиционно читали меньше, но в сентябре трафик вырос на 24%.

В Mediascope отмечали сходную тенденцию: по данным измерителя на его сайте, среднесуточный охват новостных ресурсов был выше среднего с февраля по май, а также в сентябре и октябре. Пиковый охват в 20% был зафиксирован в марте.

По мнению экспертов, негативным фактором для новостных СМИ стала потеря трафика из сервисов Google News и Google Discover, но по итогам года показатели некоторых изданий вернулись на уровень 2021 года и даже превысили его.