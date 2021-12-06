«Интерфакс» интегрирует цифровые решения в образовательные программы СПбПУ

Группа «Интерфакс» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве с целью интеграции разработанных «Интерфаксом» цифровых решений в образовательные программы и научно-исследовательскую деятельность университета.

В частности, университет планирует включить информационные системы СПАРК (оценка рисков, обеспечение экономической безопасности бизнеса, проверка контрагентов) и МАРКЕР (система мониторинга и контроля закупок) в образовательные программы магистратуры, бакалавриата и специалитета ряда направлений подготовки Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Данные, представленные в системах СПАРК и МАРКЕР, позволят студентам производить расчеты и делать выводы в практической части бакалаврских работ и магистерских диссертаций, реализовывать исследовательские проекты, посвященные статистическому и эконометрическому моделированию, прогнозированию деятельности предприятий, а также проводить качественные эмпирические исследования, публикуемые в журналах Scopus Q1-2. СПбПУ и «Интерфакс» также планируют совместно разрабатывать программы повышения квалификации.

«Мы рады начать сотрудничество с «Интерфаксом» — обладателем самой современной информационно-аналитической системы о финансово-экономической деятельности компаний в России. Использование цифровых решений компании будет способствовать развитию у студентов навыков анализа данных, оценки экономических взаимосвязей, мониторинга развития отдельных компаний и секторов экономики регионов. Эти компетенции повысят востребованность наших выпускников на рынке труда», — сказал ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.