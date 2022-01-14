«Интерфакс» выпустил практическое пособие для журналистов на базе внутреннего информационного стандарта

Информационное агентство «Интерфакс» выпустило обновленное и дополненное издание книги «Технология новостей», которая является публичной версией внутреннего стандарта деятельности агентства.

Пособие детально рассказывает об общих принципах работы журналистов «Интерфакса», жанрах информационной журналистики, раскрывает правила написания и проверки новостей, технологию оперативного освещения конкретных тем и событий.

По сравнению с первым изданием, вышедшим в 2010 г., объем книги вырос в два раза. Это позволило отразить в ней новые типы новостей, изменения в работе журналистов в условиях цифровой трансформации и повышения требований к оперативности, достоверности, аналитичности лент. Значительно подробнее стал раздел книги, рассказывающий о правовых рисках в работе журналиста.

«Технология новостей» создавалась нами в течение почти 30 лет в качестве внутреннего свода правил и стандартов. Они проходят проверку в «боевом режиме» 24 часа в сутки 365 дней в году и корректируются, чтобы лучше и полнее удовлетворить меняющиеся потребности клиентов. Но, обновляя стандарты работы, мы сохраняем приверженность нашим изначальным принципам — объективности, достоверности, оперативности», — сказал заместитель генерального директора информагентства «Интерфакс» и научный редактор книги Юрий Погорелый.

По его словам, книга поможет начинающим журналистам видеть за происходящим — новость, важную для читателей, не допускать ошибок и рассказывать не просто о событии, но и о его значении и последствиях.

Публичная версия внутреннего стандарта «Интерфакса» рекомендована Федеральным учебно-методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов вузов по направлениям подготовки «Журналистика» и «Медиакоммуникации».

«Настоящий журналист отличается от непрофессионала прежде всего знанием и пониманием стандартов информационной работы, которые постоянно меняются вслед за требованиями времени и запросами аудитории. «Интерфакс. Технология новостей» — книга, которая откроет вам дорогу в профессиональную журналистику, научив вниманию к деталям и правильному пониманию принципов профессии», — подчеркнула декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова.

Книга «Интерфакс. Технология новостей» издана одним из ведущих российских издательств деловой литературы — «Альпина Паблишер».

В канун Нового года для многочисленных клиентов информационного агентства «Интерфакс» выпущен пилотный тираж книги. В открытую продажу книга поступит в марте, на нее можно оформить предзаказ на сайте издательства.