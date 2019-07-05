Как вырастить в себе редактора в 5 шагов

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ — РАБОТАЕМ НАД СТИЛЕМ

Когда мы научились писать на тему и логически выстраивать части статьи, пришло время заняться словами. Обычно есть две крайности самовыражения растущего журналиста, крепко связанные между собой. Либо он пишет слишком простыми и часто повторяющимися словами, отчего его текст выглядит как сочинение ученика начальной школы, либо, осознавая примитивность своего языка и стремясь говорить сложнее, — зубодробительными наукообразными конструкциями, нанизывающими друг на друга отглагольные существительные. И то и другое он делает от неумения сочетать в своей речи простоту и ясность выражения с богатым и адекватным словарным запасом.

Как бы ужасно ни выглядел текст, написанный корявыми словами, на самом деле это менее страшная проблема, чем первые три. Если автор справляется с раскрытием темы и выстраиванием текста, то хороший редактор быстро перепишет его неуклюжие пассажи, потому что текст ему понятен. И, как показывает опыт, если человек хочет научиться писать стилистически хорошо, то он сможет это сделать вне зависимости от наличия таланта. Разумеется, потребуются упорство и желание.

Самый простой, хотя и долгий способ научиться писать хорошими словами и правильными выражениями — это изучать стилистику и конкретные языковые приемы своих продвинутых коллег по цеху. Их тексты надо читать не просто восхищенно проглатывая, а обращая внимание на то, как им удается формулировать ту или иную мысль. Иначе говоря, смотреть, какими словами автор это сказал. Также очень полезно переварить правку вашего текста, сделанную редактором: вам должно стать понятно, почему в каждом конкретном случае он исправил ваш вариант на свой. Постепенно при упорном и въедливом чтении количество переходит в качество, и вы сами начинаете писать все лучше и лучше.

Второй, более конкретный способ подойдет, когда вы сидите над текстом и вам надо решить тактическую задачу, как его сделать. Если вам доступна манера изложения только первоклассника или официального циркуляра, то выберите первое. Иначе говоря, напишите как думаете, пусть это и выглядит примитивно, но так вам удастся сохранить живость мысли.

Затем вернитесь к собранной фактуре (прямая речь спикера, найденные в интернете статьи, научные исследования по теме) и постарайтесь переписать куски своего «примитивного» текста (но в котором уже есть мысль), заимствуя слова и выражения из источников, в которые вы смотрите. Сделав это, вы увидите, что текст обрел приятную солидность и внушительность.

Третий способ можно назвать самым сложным и имеющим прямое отношение к психологии. Иногда бедный и неуклюжий язык пишущего объясняется тем, что он не уверен в себе и не может встать вровень со своей темой и со своим читателем.

С чем-то подобным я столкнулась давно, только начав писать о международной политике. На фоне маститых дядек, политиков и глав международных организаций, с которыми приходилось иметь дело, я казалась себе слишком незначительной, чтобы что-то сказать, даже если суть моих находок и размышлений объективно была весьма высокой. Это плачевно сказывалось на стиле того, что я писала. У меня не получалось быть яркой и свободной в своих заметках.

Бороться с этим приходилось чем-то вроде вхождения в роль. Вошел в роль — встал на один уровень, например, с послом Евросоюза в России, и — слова стали выходить по-другому. Обратите внимание, я вовсе не призываю вас стать самодовольными и напыщенными индюками, это тоже губительно сказывается на том, что вы делаете. Я только хочу сказать, что иногда, чтобы написать хороший текст в правильной тональности — надо войти в роль. Прочувствовав это на себе, вы ясно ощутите, что ваш внутренний редактор уже вполне вырос и сформировался.