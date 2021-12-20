Что ждет интернет-рекламу в 2022 году

В наступающем году в российском законодательстве начинают действовать новые правила, касающиеся регулирования рекламы в интернете. Чего ждать рекламодателям и медиаплощадкам от нововведений, разбираемся вместе с экспертами Центра защиты прав СМИ*.

Российские рекламодатели могут лишиться площадок в иностранных соцсетях

Не исключено, что россияне — как физические, так и юридические лица — не смогут размещать рекламу в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и сервисе «Google Реклама» (Google Ads). Запрет может появиться, если зарубежные IT-компании не подчинятся российскому «закону о приземлении». Что это значит?

Начнем издалека. В июне 2021 года Госдума приняла Федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации». Сами депутаты назвали его «законом о приземлении западных IT-гигантов». Согласно новым требованиям, иностранные сервисы должны прописаться в России:

• создать представительства или филиалы на территории РФ;

• соблюдать российские законы, удалять информацию, признанную в России запрещенной;

• завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора;

• разместить у себя специальную форму обратной связи.

Закон регулирует деятельность «всех иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ». В тексте разъясняется, что требования распространяются на все информационные ресурсы, принадлежащие иностранным лицам, которые посещают более 500 тысяч россиян в сутки. Роскомнадзор уже начал вести реестр таких лиц: на момент написания этого текста в нем содержались 13 компаний и 22 информационных ресурса. Среди них — Google, Apple, Meta (Facebook и Instagram), Twitter, TikTok, Zoom и другие.

Если эти компании до 1 января не «приземлятся» в России, Роскомнадзор будет принимать «меры понуждения» — вплоть до замедления и блокировок на территории России. Список таких мер изложен в статье 9 нового закона.

Так вот, среди «мер понуждения» есть три важных пункта:

• запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица;

• запрет на распространение рекламы иностранного лица в России;

• ограничение осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица.

То есть, если зарубежная площадка не будет выполнять требования закона, Роскомнадзор может запретить российским физическим и юридическим лицам размещать там рекламу.

И наоборот — российские рекламораспространители не смогут рекламировать наказанные иностранные информационные ресурсы.

Это по-своему интересное решение: если нельзя в чем-то ограничить иностранную компанию, то всегда можно что-то запретить российским пользователям. Их-то наказать гораздо проще.

Стоит обратить внимание, что запрет касается не только рекламы, но и переводов денег. То есть при включении «мер понуждения» россияне не смогут оплачивать и другие услуги. Например, нельзя оформить платный тариф на платформе Zoom (Роскомнадзор уже внес сервис в свой реестр).

Россиян, проигнорировавших запрет, будут наказывать как нарушителей Федерального закона «О рекламе». Соответствующие изменения туда уже внесены.

• Рекламировать иностранных лиц и их информационные ресурсы, включенные в реестр Роскомнадзора и не соблюдающие требования «закона о приземлении», запрещает пункт 11 статьи 7 ФЗ «О рекламе». Обратите внимание, ответственность за нарушение ложится как на рекламодателя, так и на рекламораспространителя.

• Размещать рекламу на ресурсах зарубежных компаний, в отношении которых приняты «меры понуждения», россиянам запрещает пункт 10.4 статьи 5 ФЗ «О рекламе». И тут отвечать за правонарушение будет только рекламодатель, то есть российское лицо.

Наказание и в первом, и во втором случае последует по статье 14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе» — штраф:

• для граждан — 2000—2500 руб.;

• для должностных лиц — 4000—20 000 руб.;

• для юридических лиц — 100 000—500 000 руб.

Российское правительство уже позаботилось о возможности установить упрощенный порядок рассмотрения таких дел для Федеральной антимонопольной службы. В конце 2021 года ФАС внесла на рассмотрение проект постановления, по которому антимонопольщики смогут в заочном режиме в течение недели рассматривать дела о нарушениях законодательства о рекламе иностранными IT-корпорациями.

В такой ситуации под удар случайно могут попасть вполне добросовестные отечественные рекламодатели и рекламораспространители. Ведь можно разместить у себя рекламу иностранного сервиса или заказать свою рекламу в зарубежной соцсети — а они окажутся под «мерами понуждения»!

Выход пока просматривается только один: регулярно мониторить реестр Роскомнадзора. В нем можно проверить, содержится ли там конкретная иностранная компания или площадка, выполняет ли она требования о «приземлении». Отметим: на середину декабря ни одна корпорация, внесенная в реестр, в России еще не «приземлилась».

Интернет-рекламу тоже нужно будет помечать

Долгое время среди юристов и представителей ФАС ходили споры: нужно ли в интернете рекламные материалы помечать так же, как в прессе, на радио или телевидении? С одной стороны, закон напрямую этого не требовал. С другой, некоторые эксперты считали такое положение двойными стандартами: почему везде это делать нужно, а в интернете — нет?

Но теперь спорам конец. В 2021 году в ФЗ «О рекламе» были внесены изменения, которые начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Статья 18.1 «Реклама в информационно-коммуникационной сети Интернет» обяжет рекламораспространителей помечать рекламные сообщения в интернете. Кроме самой пометки «Реклама» придется указывать рекламодателя или давать ссылку на сайт с информацией о нем.

Новые требования будут касаться всех. То есть не имеет значения, где размещена реклама: на сайте зарегистрированного СМИ или в аккаунте социальной сети. От пометок освободят только трансляции теле- и радиопрограмм и каналов: они и так обязаны отмечать рекламные сообщения в эфире.

Не совсем понятно, как ФАС будет мониторить соблюдение этих требований по всему Рунету, но это уже другой вопрос.

*Центр защиты прав СМИ включен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.