Интернет-холдинг «Е-генератор» утвердил стратегию и руководство СМИ2

Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp

Надежда Арабкина в должности исполнительного директора займется стратегическим партнерством и взаимодействием с государственными структурами.

Директором по развитию СМИ2 назначен создатель сайта Roem.ru Юрий Синодов, который будет отвечать за внешние коммуникации, а также новые направления бизнеса компании.

Директором партнерского отдела станет Ольга Арцева, назначение обусловлено объединением соответствующих подразделений СМИ2 и МирТесен.

Юрий Белоусов:

Наша цель — дальнейшее эффективное развитие СМИ2 как новостного агрегатора и обменной сети. Продуктовая команда СМИ2 сосредоточится на улучшении технологической линейки компании и внедрении новых сервисов для медиа. В частности на работе с большими данными и персонализированными рекомендациями партнерского контента на основе данных пользователей, развитием видеоформатов и предложений для мобильного трафика. При этом СМИ2 и МирТесен продолжат развиваться как самостоятельные проекты, используя возможности для синергии.

«Е-генератор» также ведет поиск стартапов в онлайн-рекламе и медиа, в том числе социальных.

Павел Власов-Мрдуляш, исполнительный директор «Е-генератора»: