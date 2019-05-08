Интернет-холдинг «Е-генератор» утвердил стратегию и руководство СМИ2

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СМИ2
мая 8, 2019

Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp

Надежда Арабкина в должности исполнительного директора займется стратегическим партнерством и взаимодействием с государственными структурами.

Директором по развитию СМИ2 назначен создатель сайта Roem.ru Юрий Синодов, который будет отвечать за внешние коммуникации, а также новые направления бизнеса компании.

Директором партнерского отдела станет Ольга Арцева, назначение обусловлено объединением соответствующих подразделений СМИ2 и МирТесен.

Юрий Белоусов: 

Наша цель — дальнейшее эффективное развитие СМИ2 как новостного агрегатора и обменной сети. Продуктовая команда СМИ2 сосредоточится на улучшении технологической линейки компании и внедрении новых сервисов для медиа. В частности на работе с большими данными и персонализированными рекомендациями партнерского контента на основе данных пользователей, развитием видеоформатов и предложений для мобильного трафика. При этом СМИ2 и МирТесен продолжат развиваться как самостоятельные проекты, используя возможности для синергии.

«Е-генератор» также ведет поиск стартапов в онлайн-рекламе и медиа, в том числе социальных.

Павел Власов-Мрдуляш, исполнительный директор «Е-генератора»:

Мы готовы инвестировать проекты ранней стадии в профильной для нас области, а также поддерживать инициативы коллег внутри холдинга, превращая их идеи и наработки в новые бизнесы. В 2019-2020 годах мы продолжим скаутинг, начатый еще в 2017 году, и намерены расширить пул наших проектов.

 
Источник: Adindex
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