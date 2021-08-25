Интернет-издание «Проект» будет перезапущено под другим названием

Интернет-издание «Проект», признанный в России нежелательной организацией, планирует перезапуск под новым названием «Агентство». Об этом сообщил главный редактор СМИ Роман Баданин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в интервью The New York Times.

Новое название издания — это «дань уважения» статусу иноагента.

15 июля Генпрокуратура заявила, что «Проект»представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В этот же день Минюст внес восьмерых работников издания в реестр СМИ-иноагентов.

«Проект» лишился возможности распространять информационные материалы на территории страны. Интернет-издание приостановило свою деятельность. Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин сообщили о своем отъезде в США.