Интернет-изданию грозит выплачивать по 300 000 рублей в день за удаленную публикацию

В Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека обратилось издание «Общая газета» в связи с неподъемными штрафами в размере 300 000 рублей в день за уже удаленную публикацию, в сумме от издания требуют порядка 55 000 000 рублей.

Как рассказал сотрудники издания, решение Арбитражного суда города Москвы было вынесено в декабре 2018 года, издание о поданном судебном иске извещено не было и представить доказательства, что публикация, о которой идет речь, уже удалена в судебном заседании были лишены этой возможности. 10 апреля в 11.50 в Девятом Арбитражном апелляционном суде состоится заседание, от которого зависит судьба издания, уточняют сотрудники интернет-газеты.