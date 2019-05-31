Интернет обогнал телевизор по просмотрам

Более 75 % жителей крупных городов ежедневно пользуются Рунетом. Телевизор сейчас смотрит около 70 % городского населения страны, приводит данные аналитическая компания Mediascope.

Как показывают исследования за первый квартал этого года, по суточному охвату интернет-аудитория в России уже обошла телевидение. Газета «Ведомости» уточняет, что телеканалы пока собирают большую, чем интернет, месячную и недельную аудиторию, но и здесь разрыв сокращается.

Телеэфиру остаются верны жители старше 45 лет, тогда как молодежь предпочитает черпать информацию в Рунете (опрос проводился в городах с населением более 100 000 человек, в нем участвовали жители в возрасте от 12 лет). Такая ситуация оказалась плачевной для продавцов телерекламы, так как они теряют свой главный аргумент — максимальный охват аудитории, который в России ранее обеспечивал только телеэфир.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что торговые войны и недружественные действия зарубежных партнеров реально угрожают российскому сегменту Интернета. По его мнению, в России следует принять закон о защите Рунета.

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