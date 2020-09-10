Интернет-платформам предложили жить по правилам телерадиовещателей

Стали известны подробности Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, которую разрабатывают крупнейшие российские медиахолдинги под руководством гендиректора НМГ Ольги Паскиной.

В проекте концепции, помимо уже упоминавшегося использования единого поставщика ТВ-контента в интернете и создания единого медиаизмерителя, прописаны и другие предложения для регулирования онлайн-вещания. Как выяснил РБК, медиахолдинги хотят создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, а также законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео- и музыкальных сервисов, но при этом разрешить операторам связи предоставлять пользователям отечественных платформ контент на лучшей скорости и повышенного качества.

Основным объектом внимания вещателей являются контентные интернет-платформы, под которыми авторы документа понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».

«Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения (наземной эфирной, спутниковой, кабельной, интернет-среде) при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан», — говорится в проекте.

Желание зарегулировать digital-среду связано с оттоком аудитории (молодежи и людей среднего возраста) в онлайн. Конкурировать с интернет-платформами традиционным вещателям мешает, в частности, присутствие крупных иностранных игроков. В итоге доля российских медиахолдингов на рынке распространения аудио- и видеоконтента в интернете не превышает 10%.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян полагает, что под определение контентных интернет-платформ формально подпадают многие популярные сайты: «ВКонтакте», поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и Okko и даже Facebook с Google. В «Яндексе» заявили, что считают невозможным разрабатывать концепцию измерения онлайн-аудитории и интернет-рекламы без участия игроков рынка.

В состав рабочей группы, которая готовит концепцию, входят представители НМГ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, «Первого канала», РТРС и других организаций. В настоящее время проект еще обсуждается, после чего положения документа должны быть рассмотрены и утверждены всеми участниками рабочей группы.

В документе, как пишет РБК, также затрагиваются и общеотраслевые вопросы. В частности, предлагается компенсировать расходы на распространение телеканалов второго мультиплекса в малочисленных населенных пунктах, запустить мультиплекс с телеканалами высокой четкости и создать фонд поддержки отечественного телевидения, который будет финансировать создание контента.