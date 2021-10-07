Интернет-платформы и СМИ подписали меморандум о проверке на фейки

7 октября ряд крупнейших российских ИТ-компаний, медиахолдингов и изданий объединились для системной борьбы с недостоверной информацией в интернете и создания безопасной информационной среды.

Одним из участников меморандума выступило АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель деловой газеты «Ведомости»).

Иван Еремин, акционер деловой газеты «Ведомости», глава медиахолдинга «ФедералПресс» и председатель попечительского совета Фонда развития медиа коммуникаций и информационного общества, выступая в рамках церемонии подписания, сказал:

«Я позитивно оцениваю инициативы, проявляемые отраслевым сообществом, которые направлены на саморегулирование в отрасли.

Чем более активно «цеховое» сообщество в вопросах самоорганизации, тем больше шанс что этими вопросами будут заниматься профессионалы и компетентные люди, а не популисты, которые зачатую не понимают специфики отраслевых процессов.

Действительно, проблема распространения недостоверной, непроверенной, или намеренно лживой информации стоит остро на повестке дня.

Это могут быть и намеренные стратегии по взбросу дезинформации, так и случаи, гонка блогеров или отдельных журналистов в поисках хайпа, или просто следствие некомпетентности отдельных авторов. Чаще всего первоисточниками информации такого рода являются не СМИ, а блогеры или анонимные источники в социальных сетях.

Безусловно, случается, что фейки тиражируются зарегистрированными изданиями – в силу ангажированности или ради кликбейта. И это конечно бьет не только по репутации отдельных изданий, но и подрывает доверие к журналистике как таковой.

Тем не менее я уверен, принципы саморегулирования, лежащие в основе этого объединения не позволят злоупотребить механизмами, предусмотренными в меморандуме, и не отразятся на деятельности новостных сервисов и СМИ.

Особым аргументом в пользу участия в данном консорциуме для нас стало приглашение выступить в качестве партнера по фактчекингу пользовательского контента крупнейших российских IT компаний.

«Ведомости» уже около года является партнером «Яндекса» по программам фактчекинга информации на площадках этой интернет-компании. И мы видим позитивные плоды от этого сотрудничества.

Для нас, как представителей отрасли классических СМИ, очень важно, что подобные инициативы возвращают СМИ былой статут социально-значимых институтов производства достоверной информацией.

Технологический прогресс в информационной сфере и бурный расцвет социальных сетей, позиционирующих себя как «новых медиа» приводит к размыванию понятия «средства массовой информации» и стандартов работы с информацией.