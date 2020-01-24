Интернет-пользователи стали меньше верить блогерам

Доверие пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование медиаагентства UM (входит в рекламную группу АДВ).

В 2017 г. мнению инфлюенсеров о продуктах и услугах доверяли 44%, в 2019 г. — лишь 42%.

В России уровень доверия среди аудитории 16–54 лет также снижается, точные данные не приводятся. Хотя российские пользователей 16–19 лет сохранили доверие к блогерам в 2019 г. на уровне 2014 г. — 42%. «В отличие от взрослых, которым свойственно верить традиционным СМИ, 16–19-летним характерно считать социальные медиа и полученные результаты в ходе поиска в интернете наиболее правдивыми источниками информации», — говорится в исследовании.

Снижение доверия среди российской аудитории в целом могло наступить из-за перенасыщения рынка, полагают эксперты. «Рынок перенасыщен рекламой. Качество псевдонативных интеграций, которые массово размещают бренды, невысокое, и пользователи могут легко понять, является ли публикация рекламной», — поясняет директор Media Direction Group по социальным медиа Елизавета Панова.

Тренд на снижение доверия относится в первую очередь к наиболее популярным блогерам. «Реклама у подобных инфлюенсеров стоит дорого, а вложения практически никогда не окупаются. Как следствие, многие рекламодатели теряют к ним интерес», — утверждает PR-директор сервиса для работы с блогерами Epicstars Юлия Магась. Так называемые «нано- и микроблогеры» (до 50 тыс. подписчиков) доверия пока не теряют, утверждают эксперты.

Всего в опросе UM приняли участие 56,3 тыс. интернет-пользователей 16–54 лет в 81 стране мира. В России — около 1 тыс. человек в городах с населением 100 тыс. и более.

Источник: Adindex