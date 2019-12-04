Интернет-журнал «7х7» покажет четыре документальные мини-истории

В Коми, Карелии, Марий Эл и Кировской области в декабре состоятся презентации документальных мини-историй про молодежь «What’s the Future? / Какого будущего?» и встречи с авторами из каждого региона.

Интернет-журнал «7х7» совместно с проектом шведских фотографов Civilian Act снял четыре документальные мини-истории о молодом психиатре, северных ЛГБТ-активистах, пересилившем тяжелую болезнь музыканте-битбоксере и девушке из маленького города со множеством хобби.

Журналисты Сергей Маркелов и Анна Яровая сняли сериал «Доктор Палыч» о психиатре Викторе Лебедеве из Петрозаводска. Он работает в психоневрологическом диспансере, проводит лекции, пишет статьи и ведет проект «Дело Пинеля». Но, по словам авторов, сериал прежде всего о человеке из рабочего района, пережившего непростое детство и потери близких.

Сериал «Nibbler» рассказывает о кировском музыканте Иване Пестерникове, который после тяжелой болезни возвращается на сцену. В течение месяца режиссер Иван Мищихин следил за жизнью и подготовкой к выступлениям молодого исполнителя.

«Я живу в России, и мне не страшно» — история о жизни ЛГБТ-активистов в Сыктывкаре. По словам автора Ирины Леонтьевой, пять серий — о том, чем занимаются активисты, с какими трудностями сталкиваются и как поддерживают друг друга.

Героиня сериала «Когда рожать?» Мария Белова родилась в небольшом городке на 20 тыс. человек и состоялась как профессионал, владелец множества животных и цветов. По словам режиссера Дениса Долгополова, он предложил девушке сняться в сериале, потому что это очень популярный социальный типаж — человек, переезжающий из маленьких поселений в большой город.

Когда премьера

В Сыктывкаре — 10 декабря, «Револьт-центр», Первомайская, 149.

В Кирове — 12 декабря, «Конструктор-практик», Дерендяева, 29.

В Йошкар-Оле — 16 декабря, отель «Амакс», Карла Маркса, 109.

В Петрозаводске — 21 декабря, Agriculture club, Коммунальная, 20.