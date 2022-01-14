Интернет-журнал «7х7» проведет офлайн-тренинг по расследовательской журналистике для начинающих журналистов и студентов журфаков из регионов. Участники научатся работать над формулировкой гипотезы, локализацией темы, узнают, как и где собирать информацию и упаковывать ее в инфографику и другие формы, узнают о юридических рисках и обсудят свои идеи будущих расследований.

Cпикеры: Максим Поляков, специальный корреспондент «7х7». Автор расследований интернет-журнала, автор и ведущий тренингов, преподаватель РАНХиГС. Алексей Смагин, дата-журналист, аналитик в команде Исследований Яндекса.

Чтобы пройти отбор, необходимо заполнить данную форму до 17 января. Экспертная комиссия выберет 10 участников из регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Им оплатят дорогу, проживание и питание на время тренинга — с 17 по 20 февраля.