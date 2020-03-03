Интернет-журнал «7x7» перестал публиковать посты на других языках до перерегистрации

Интернет-журнал «7x7» прекратил публикацию постов на всех языках, кроме русского, до завершения процедуры перерегистрации. Руководство издания планирует добавить в лицензию СМИ право на публикации на английском, французском, коми, марийском, карельском, татарском языках и иврите. Об этом 2 марта рассказал директор «7x7» Павел Андреев.

По словам директора издания Павла Андреева, интернет-журнал «7x7» в феврале 2020 года подал документы на перерегистрацию издания и сейчас ждет ответ от Роскомнадзора. До этого момента блогерские посты на других языках будут удаляться, но администрация «7x7» планирует их восстановить после получения новой лицензии:

— Мы вынуждены удалять все посты не на русском языке, так недавно получили еще один штраф за пост [который был написан] на русском и коми языке одновременно. Сейчас мы будем посты копировать, удалять, и восстановим, когда завершится процесс перерегистрации, — рассказал Андреев корреспонденту «7x7».

В конце декабря 2019 года суд в Сыктывкаре по требованию Роскомнадзора оштрафовал интернет-журнал «7x7» на 20 тыс. руб. за публикацию трех постов блогера Николая Удоратина на коми языке. Защита просила прекратить дело, так как правонарушение не представляло общественной опасности, а Павел Андреев заявил, что у редакции «в мыслях не было» цензурировать блогера, который популяризирует родной язык и культуру. В суде Андреев сказал, что основной причиной штрафа считает системную работу регионального Роскомнадзора против независимого издания. «7x7» планирует обжаловать штрафы в вышестоящих инстанциях.