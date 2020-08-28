«У нас нет никаких интересов, кроме как поржать вместе с вами». О работе информагентства вымышленных новостей

Интервью с главным редактором «Интерсакса»
«Интерсакс» — информагентство вымышленных новостей, предлагающее читателям «альтернативную картину дня». ЖУРНАЛИСТ пообщался с его главным редактором и узнал, какие у агентства отношения с законом о фейковых новостях, попадаются ли СМИ на выдуманные новости и как «Интерсаксу» удается предугадывать события.
— Когда и как появилась идея создать информагентство вымышленных новостей?
— В 2013 году я ехал с девушкой в электричке, мы перекидывались шутками о Сноудене. И вдруг появилась идея написать о его свадьбе с Анной Чапман. Это стало первой новостью информационного агентства «Интерсакс». Такой формат — изложение вымышленных новостей в стиле информагентств — вызвал большой ажиотаж. Мы — первый сатирический новостной ресурс России. Ниша была свободна.
— Почему такое название?
— Оно, как видно, перекликается с брендом «Интерфакс». При этом в нашем названии содержится нецензурное слово из английского языка. То есть мы как бы ругаемся на реальность за то, что она сошла с ума. Вначале были опасения, что коллеги из «Интерфакса» будут против такого использования их бренда. Но они восприняли всё в шутку и даже поздравляют «Интерсакс» с днем рождения, который мы отмечаем 4 июля.
— Зачем существует «Интерсакс»?
— Чтобы развлекать и разряжать людей. Мы совершенно не оппозиционный ресурс, но и не провластный. Смеёмся над всеми и вся. У нас есть новости про американских президентов, украинских политиков, российских. Недавно мы шутили про движение «Black Lives Matter», Грету Тунберг, которая якобы заявила, что это она создала коронавирус, чтобы остановить промышленное производство по всему миру. Шутили над критикой Навального в отношении Сафронова. Мол, он подкинул журналисту наркотики. В некотором смысле, конечно, мы играем на руку властям, поскольку создали площадку, где люди выпускают пар. Так, они злятся, негодуют, а прочитали нашу новость, посмеялись, поставили смайлики, и на душе стало легче. Сатира — это тоже агрессия, просто мирная, через смех.
— Зачем читателю обращаться к материалам информагентства?
— Мы хотим познакомить читателя с альтернативной картиной дня. Иной, чем на федеральных телеканалах и в большинстве СМИ.
«Интерсакс» формирует параллельную новостную реальность, в которой может произойти всё что угодно. Власти Москвы по ошибке сносят ГУМ, Большой театр и Третьяковку (самая популярная новость за всю историю Интерсакса), Минпромторг принимает решение окроплять святой водой всю иностранную технику, включая смартфоны, или против половцев и печенегов возбуждаются уголовные дела по фактам отчуждения российских территорий.
— По какому принципу придумываете новости?
— Берем реальные тренды и докручиваем их до абсурда. Салтыков-Щедрин (наш кумир) писал: «Если на Святой Руси человек начнёт удивляться, то он остолбенеет в удивлении и так до смерти столбом и простоит». Вот мы стоим столбом вместе с читателями, изумляясь происходящему в России, а в последнее время — и в мире. Но, на самом деле, с каждым годом всё сложнее шутить. Новости «Интерфакса» зачастую похлеще новостей «Интерсакса».
— Не боитесь ввести читателей в заблуждение?
— У нас умные, образованные читатели. Молодые и среднего возраста. Некоторые, конечно, ведутся на новости «Интерсакса». Но их немного в общей структуре читательской аудитории. Например, замена Скабеевой на Канделаки в программе на телеканале «Россия» вызвала вал комментариев. «Верните нашу Олечку», «Без нее программа умрет» и так далее. Мы были шокированы таким огромным числом положительных отзывов о работе Скабеевой. Или предложение Трампа воссоздать СССР — тоже имело успех.
— Кто пишет материалы для информагентства?
— Вначале я писал один. Потом идеи стали подавать читатели. Сейчас небольшая команда придумывает 95% новостей, остальное — от наших юморных подписчиков. «Интерсакс» — абсолютно некоммерческий проект, которым мы занимаемся в свободное от работы время. Нам, кстати, поступали занятные предложения о сотрудничестве. Например, от телеканала «Дождь». Но как только мы договорились, там сменилось руководство. Провластные СМИ тоже предлагали сотрудничать. Однако любые предложения рассматриваем только на наших условиях. А они просты — мы за свободное, независимое творчество, за всё, что реально смешно. Без идеологических ограничений.
— Есть ли в ваших новостях что-то правдивое? Комментарии героев — тоже выдумка?
— Да, «Интерсакс» опирается на реальную живую повестку. Цитаты героев мы, конечно, выдумываем. Хотя даже мы не смогли бы придумать такой адский диалог Лукашенко с сыном или невероятные заявления адвоката Ефремова. А иногда хотим что-то написать про известного человека, смотрим новости, а он уже сам всё прекрасно про себя сказал. Вот ни прибавить, ни убавить.
— Новости информагентства — это сатира или фейки?
— Это сатира. Слово «фейк» не очень любим, так оно подразумевает, что вы хотите ввести в заблуждение аудиторию ради своих корыстных интересов. У нас нет никаких интересов, кроме как поржать вместе с вами.
Мы смеемся над тем, что смешно. И честно предупреждаем всех читателей на своем сайте: продукт «Интерсакса» — это вымышленные новости.
— Какие у «Интерсакса» отношения с законом о фейковых новостях?
— В Госдуме нас заверили, что агентство не подпадает под этот закон. Иначе необходимо запрещать «КВН», «Камеди Клаб», стендапы. Но тогда мы не выживем. В России невозможно жить без юмора.
— Были ли жалобы от героев материалов, других изданий, правительства на информагентство и его публикации?
— Не припомню. Скорее, наоборот, у нас возникали творческие дебаты. Например, с Роспечатью, которая в ответ на наш материал о них прислала свой, и мы его с удовольствием опубликовали. Были приятно удивлены такому великолепному чувству юмору от госучреждения.
— СМИ попадаются на ваши новости? Ссылаются на них?
— Да, иногда. Так, некоторые журналисты всерьез восприняли нашу новость про установку памятника Андрею Чикатило в Ростове-на-Дону. Хорошо разошлось и по социальным сетям. Мама моего друга даже впала в негодование. Это была аллюзия на установку памятника Ивану Грозному в Орле.
— Как и какие события вам удалось предугадать? Почему у вас это получилось?
— С прогнозами у нас хорошо. Мы предугадали драку росгвардейцев с десантниками, заморозку пенсионных накоплений, арест министра экономического блока, выдвижение Ксении Собчак в президенты РФ, холодное лето 2017 года, «Black Lives Matter», возвращение Анатолия Сердюкова во власть, обнуление сроков Путина и многое другое. Как показывает практика, любая ситуация в России может дойти до абсурда и часто доходит. Читатели нам пишут: «Пожалуйста, не подсказывайте им». А мы не можем остановиться. Хотите быть в курсе будущего — читайте «Интерсакс».
— Что вы хотите сказать вашими новостями об отставке Лукашенко и казни митингующих?
— То, что происходит в Беларуси, очень волнует нас. А своими новостями мы доводим ситуацию до абсурда и как бы упреждаем самые негативные варианты развития событий. Людям нужно показать все сценарии будущего, даже самые страшные, чтобы у них было время предупредить их. Например, новость о казни митингующих — это доведенное до абсурда насилие омоновцев в отношении мирно протестующих горожан. А в основе текста про венчание Лукашенко и Тихановской — стремление предложить позитивную повестку. Многие читатели даже поблагодарили нас. Все очень устали от агрессии.
— Как аудитория реагирует на материалы информагентства?
— Некоторые злятся, когда не попадаем в их политические взгляды. Но «Интерсакс» вне политики. Мы работаем на пространстве творчества, литературы и сатиры. Недавно мы придумали новый жанр — вымышленное интервью. Первое в этой серии — разговор Никиты Михалкова и Билла Гейтса о вышках 5G и жидких чипах. Это интервью имело хороший резонанс. А нам приятно, что в мире информационного шума, хлама и негатива люди могут прочитать нашу новость, улыбнуться про себя или даже посмеяться и пойти дальше заниматься своими делами. Снизить накал страстей, помочь нашим читателям стать более позитивными и веселыми — это, наверное, миссия нашего маленького информагентства.