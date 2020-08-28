«У нас нет никаких интересов, кроме как поржать вместе с вами». О работе информагентства вымышленных новостей

«Интерсакс» — информагентство вымышленных новостей, предлагающее читателям «альтернативную картину дня». ЖУРНАЛИСТ пообщался с его главным редактором и узнал, какие у агентства отношения с законом о фейковых новостях, попадаются ли СМИ на выдуманные новости и как «Интерсаксу» удается предугадывать события.

— Когда и как появилась идея создать информагентство вымышленных новостей?

— В 2013 году я ехал с девушкой в электричке, мы перекидывались шутками о Сноудене. И вдруг появилась идея написать о его свадьбе с Анной Чапман. Это стало первой новостью информационного агентства «Интерсакс». Такой формат — изложение вымышленных новостей в стиле информагентств — вызвал большой ажиотаж. Мы — первый сатирический новостной ресурс России. Ниша была свободна.

— Почему такое название?

— Оно, как видно, перекликается с брендом «Интерфакс». При этом в нашем названии содержится нецензурное слово из английского языка. То есть мы как бы ругаемся на реальность за то, что она сошла с ума. Вначале были опасения, что коллеги из «Интерфакса» будут против такого использования их бренда. Но они восприняли всё в шутку и даже поздравляют «Интерсакс» с днем рождения, который мы отмечаем 4 июля.

— Зачем существует «Интерсакс»?

— Чтобы развлекать и разряжать людей. Мы совершенно не оппозиционный ресурс, но и не провластный. Смеёмся над всеми и вся. У нас есть новости про американских президентов, украинских политиков, российских. Недавно мы шутили про движение «Black Lives Matter», Грету Тунберг, которая якобы заявила, что это она создала коронавирус, чтобы остановить промышленное производство по всему миру. Шутили над критикой Навального в отношении Сафронова. Мол, он подкинул журналисту наркотики. В некотором смысле, конечно, мы играем на руку властям, поскольку создали площадку, где люди выпускают пар. Так, они злятся, негодуют, а прочитали нашу новость, посмеялись, поставили смайлики, и на душе стало легче. Сатира — это тоже агрессия, просто мирная, через смех.

— Зачем читателю обращаться к материалам информагентства?

— Мы хотим познакомить читателя с альтернативной картиной дня. Иной, чем на федеральных телеканалах и в большинстве СМИ.