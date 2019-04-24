Искусство задавать вопросы

Приехал в один город, чтобы взять интервью у одного человека. Он отвечает за продажи одной продукции одного крупного предприятия. Ну, сели у него в кабинете, я заказал кофе, он — чай. Я раскрыл блокнот с заранее заготовленными вопросами. Однако спустя десять минут закрыл блокнот и отложил его в сторону. Беседа не получалась. На все мои вопросы следовали уклончивые ответы. Типа: не знаю, не помню, не могу сказать. Тогда я ему говорю:

— Какого хрена я проделал путь длиной в 250 км? Чтобы теперь слышать это мычание и вернуться домой ни с чем? Вы вообще кто — топ-менеджер этого предприятия или дворник? Я понимаю, что почти все топ-менеджеры — это конченые дебилы, но не до такой же степени…

Он встрепенулся:

— Но и все журналисты — это конченые пидарасы. Врут — мама не горюй.

— Согласен, — говорю, — почти все. Но только не я. И я не уеду отсюда покуда не узнаю всей правды.

— Интересно, как вы намерены это сделать? — с интересом спрашивает меня топ-менеджер.

— А очень просто, — отвечаю. — Вот видите у меня портфель. Там — паяльник. Сейчас подключу его к электричеству, а затем вставлю вам в жопу. Действует безотказно. Проверено.

Он помолчал. Посмотрел в окно на природу. Вздохнул.

— Ну, давайте начнем сначала. Так что вас интересует?

Как ни странно, разговор в итоге получился.

…Я привел этот случай вовсе не для того, чтобы рекомендовать молодым коллегам ходить на интервью с паяльником. Что вы! Упаси бог! Просто надо быть хоть чуть-чуть психологом, знать подходы к разным людям. У всех есть свои слабости, особенности, комплексы. Один ни за что не станет разговаривать, если увидит перед собой включенный диктофон. Другой раскроется, если предварительно ты сам ему прочтешь целую лекцию, расскажешь и о себе, и о ситуации в мире, повспоминаете вместе общие болячки, обнаружите общие пристрастия или (еще того лучше) общих друзей.

Для меня давно нет понятия — интервью. А есть — живой диалог, спор, когда обе стороны участвуют в разговоре на равных, когда искры летят. Только в таком случае — это мое убеждение — и может получиться то, что затем будет интересно читателю, зрителю, слушателю. Но для этого надо, конечно, потрудиться. Знать и предмет будущей беседы, и своего предстоящего собеседника. Надо стать ему интересным.