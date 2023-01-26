«Чтобы бегать, надо бегать»: интервью с Евой Меркачевой

—Как к их казни отнеслись в то время?

—Тонька—пулеметчица не вызывала сочувствия ни у кого, в отличии от Беллы Бородкиной. Но моя задача была не вызвать эмоции, мне важно было понять, как это все происходило, как человек пришел к тому, что совершил. Мысль написать о Тоньке-пулеметчице возникла, когда я прочитала рассказ, который мне принесли в альманах «Литературный перекресток» (я была главным редактором номера). Заинтересовалась: правда все это или нет? Оказалось, в основном — результат творческой фантазии. Но я уже погрузилась в тему. Мне важно было разобраться, что случилось в ее жизни, что ее так искалечило, как пришла к таким страшным поступкам. Что она говорила в свое оправдание и говорила ли вообще. Как она вела себя на суде. В момент исполнения приговора. Как реагировали люди, в том числе жители того поселка, где она расстреливала….

Это история нашей страны, нашего общества. Испытываешь особенное чувство, когда берешь в руки листы уголовных дел, иногда пожелтевшие, хрупкие, многие еще не оцифрованы, особенно в регионах, и приговоры написаны от руки, в том числе и смертные. Корявым почерком, нестойким, разным. Или схема убийства. Я никогда не думала, что можно тремя штришками нарисовать схему убийства. Сегодня у нас столько требований, нормативов, число снимков и т д. А тогда вот так, просто.

— Самая страшная история?

— Про последнего советского маньяка Головкина, по кличке Фишер, это был последний человек, которого расстреляли. Совершенно ужасная история, он совращал и извращенно насиловал мальчиков.

— Вам не говорили, что, может быть, не надо о нем писать вообще? Не травмировать аудиторию?

— Было об этом много разговоров. Но, во-первых, надо знать о том, кого последним расстреляли. Мне также казалось, что если прочитают родители (пусть не целиком, это действительно страшно), то, может, будут внимательнее к детям, тщательнее за ними следить и рассказывать о том, как избежать опасности. Потому что это явление, присутствие в нашей жизни педофилов и маньяков, оно было и в царские времена, и в советские, оно никуда не исчезает и сейчас. Как будто преследует человечество. Кстати, скоро надеюсь написать про супружескую пару, вместе издевались над людьми и убивали.

Это исследование человеческих пороков и общества в тот или иной период. Реакция на пороки, на преступление и само расследование. И суд, и то, как люди приходили или не приходило на процесс — это и создает представление об обществе, каким оно было в тот или иной момент.