Кристина Прошкина: «Я встала и поняла, что запускать подкаст надо именно сегодня. Или сегодня, или никогда»

ЖУРНАЛИСТ поговорил со студенткой факультета журналистики ТГУ Кристиной Прошкиной о том, как продвигать проект коробкой фруктов, встречать героев у баров и создавать на коленке подкаст, который перерос в лейбл и стал знаковым для города.

— Расскажи о том, как возникла идея создать «Томские апельсины».

— «Томские апельсины» появились в 2020 году, 4 февраля, после моей первой сессии. Я тогда думала, какую специализацию выбрать после распределения. До этого я мечтала стать телерадиоведущей, но на первом курсе начала сомневаться. Чтобы проверить, действительно ли мне это интересно, я решила запустить свой подкаст — тогда мне казалось, что это похоже на радио.

Шли февральские каникулы, я была в деревне у родителей и в одно утро встала и поняла, что запускать надо именно сегодня. Или сегодня, или никогда. Я начала нарезать круги по дому и думать, кто мог бы стать героем пилотного выпуска, где мне найти людей, которые нарисуют обложку и сделают джингл. Я жила в Томске всего три месяца и никого еще не знала.

Я написала своему знакомому с факультета журналистики и спросила у него, кто бы мог стать первым гостем подкаста. Он рассказал про поэта из Северска. Я связалась с Семой (Семеном Ромащенко, поэтом, студентом Литературного института им. А. М. Горького — прим. ред.), он согласился. Я тут же написала радиорубке на факультете журналистики и попросила их, чтобы нас записали. Они долго не соглашались, но в итоге все же сдались.