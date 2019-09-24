«Интервью — это самый психофизический жанр»

Нужно ли готовить вопросы, какую тактику выбрать и что делать, если попался неразговорчивый собеседник? Владимир Гусаров, профессиональный ведущий, журналист и преподаватель дает советы, как сделать хорошее интервью.

Тренд на субъективность

Раньше интервьюер был фоновым объектом: нельзя показывать свое отношение, нужно быть объективным, давать возможность раскрыться своему гостю, не выступать лично. Теперь роли поменялись, и главным героем становится не гость, а сам интервьюер. Разговор теперь зависит от его субъективности, мыслей, чувств — собеседник лишь где-то мелькает на фоне, он больше не главная фигура.

В первую очередь, субъективность дает больше свободу тем, кто не связан с журналистикой. Не нужно готовить огромное количество вопросов, проверять факты — садишься перед собеседником и стараешься говорить просто о чем-нибудь. Такой подход довольно простой, однако он не гарантирует хорошее интервью. Если вы действительно разбираетесь в теме интервью и у вас острый ум, то можете попробовать, но если нет — провал неизбежен. Поэтому самым логичным решением будет сочетание классической формы интервью с субъективностью.

Тактики ведения интервью

• Доверительное — у ваших вопросов лишь одна цель — расположить к себе собеседника. Нужно создать такие условия, в которых собеседник полностью доверится вам и расскажет то, ради чего его пригласили. Здесь не должно быть подвохов, герой перестает бояться сложных и проблемных вопросов. Ваша обязанность — создать зону комфорта для гостя.

• Наступательное — основная задача — изменить привычный для гостя ход вещей, а затем использовать его растерянность в свою пользу. Такая тактика требует динамики, остроты ума, потому что на ваши острые вопросы могут последовать острые ответы. Здесь важно помнить, что интервью — это самый психофизических жанр. Каждый раз, когда вы задаете провокативный вопрос собеседнику, нужно быть готовым к тому, что ответ может выбить вас из привычного хода вещей. Если перед вами сидит опытный оратор, то вы психофизически не выдержите такую жесткую схватку: он найдет слабые места и начнет давить со всей силой.

Эти тактики можно комбинировать. Провести одну часть интервью в доверительной манере, а потом, почувствовав, что собеседник раскрывается, доверяется вам, начать задавать более сложные вопросы.

Чтобы определиться с тактикой, нужно ответить на три вопроса:

• Умею ли я слушать?

Вы можете не любить вашего героя, но интересоваться им вы обязаны. Главное правило: интервью пройдет успешно ровно в той мере, в какой вы заинтересованы в своем собеседнике. Даже если вы провокатор — вы слушающий провокатор. Поэтому на все последующие 40-50 минут гость становится центром вашего интереса. Очень часто, если вы задаете вопрос, его нужно подтверждать прямым взглядом. Для многих это очень важный коммуникативный мост. Если вы равнодушны, пассивны к своему герою, он это быстро поймет.

• Умею ли я расположить к себе собеседника?

Здесь важно учитывать ваши личные кондиции и умение общаться. Взгляните на себя со стороны и посмотрите, насколько сильно к вам тянутся люди, и тянутся ли вообще. Коммуникабельный человек не боится неловких ситуаций, нужно просто найти подход к собеседнику. Однако если вы не умеете располагать к себе, это не страшно. Не существует волшебных инструментов, которые сделают вас общительным — придется каждый раз тщательно готовиться к интервью и продумывать его содержание.

• Умею ли я выступать?

Все очень просто: если вы плохой оратор — тогда забудьте про это и даже не пытайтесь. Не подводите себя.

Какие бывают вопросы

• Открытые: здесь все просто — вопрос предполагает развернутый многосложный ответ. Самые большие проблемы возникают с вопросом «почему». Не бойтесь задавать его, это не покажет вашу глупость или некомпетентность. Напротив, вы глубже поймете тему, если уточните детали.

• Закрытые: ответом на вопрос будет либо да, либо нет. Нет ничего страшного в том, чтобы задать закрытый вопрос. Если он тормозит беседу, переформулируйте его в открытый, добавив вопросительное слово: «Почему вы любите вечерами сидеть в ресторане».

Страхи

Некомпетентность

Ваша задача как интервьюера не в том, чтобы произвести впечатление своей индивидуальностью и быть на равных, а в том, чтобы в глазах собеседника быть экипированным фактами, хорошо разбираться в теме разговора. При этом невозможно быть на сто процентов компетентным, потому что вы всего лишь журналист, вы не можете знать всего того, что знает ваш герой.

Нужно хорошо подготовиться к интервью, знать важные факты и терминологию. Если уделить мало времени подготовке, то собеседник быстро раскусит вас: он услышит, что вы не говорите на его языке, он уловит ваш дилетантизм, когда вы начнете спрашивать о самых очевидных вещах, о которых он сто раз проговаривал прежде.

Отрицательный ответ

Человек, который согласился на интервью, согласился еще и на выполнение некой социальной роли в рамках этой встречи. То есть, он может ответить положительно или отрицательно, но не отвечать совсем не сможет. Пока есть хоть какой-то ответ, беседа продолжается — это коммуникационный мост, который дает возможность зацепиться за собеседника.



Неразговорчивый собеседник

Очень часто, когда собеседник закрыт, журналисты принимают это как личное поражение. Этого не стоит делать — к этому надо относится профессионально. Нужно понимать, что вся ваша встреча — это миссия, вы обязаны выполнить свои работу. Ради этого порой приходится закрывать глаза на некоторые психологические сложности. Держите всегда профессиональный взгляд, он может вам отстыковаться от излишней психологичности. Если вам попался трудный, неразговорчивый собеседник, то знайте, что существуют люди, разговорить которых практически нельзя. Такое происходит крайне редко, нужно быть готовым к этому.

Обязательно нужно знать

Определение темы

Хорошие вопросы — это даже не половина интервью. Перед тем, как что—либо спрашивать, вы должны четко знать, о чем вы хотите говорить. Нужно тщательно продумать лейтмотив встречи. Если не определиться с темой, то интервью выйдет пустым и читать его будет скучно. Это та самая ситуация, когда вы говорили о многом, но в целом ни о чем.

Бывает, что вы отклоняетесь от сути или собеседник рассказывает такие вещи, что ваша тема на их фоне кажется скучной. Тогда нужно временно переключиться с основной темы на параллельную, и у вас получится интервью из двух тем.

Размышление в фактах

Перед интервью составьте досье на героя: изучите его жизнь, запомните главные события. Если человек публичный, просмотрите все предыдущие интервью, чтобы не только не повторять вопросы, но и узнать его психотип. Активно проверяйте все соцсети перед интервью. Может случиться так, что за несколько дней или даже часов до интервью у собеседника произойдет в жизни что-нибудь важное. На основе этих данных сделайте вывод, как нужно общаться с собеседником и на что сделать акцент.

Брифинг

Если есть возможность встретиться с героем до начала эфира — воспользуйтесь этим до того, как вы займете свои социальные роли. Это нужно, чтобы заранее обговорить плохие темы, спросить, о чем бы хотел рассказать сам гость. Вы можете также поделиться своими мыслями и опасениями. Таким доверительным разговором вы сбросите груз напряжения не только с собеседника, но и с себя самого.

Разговор с героем на его языке

Нельзя говорить с хипстером на языке депутата, так же, как и с депутатом нельзя говорить на языке хипстера. К каждому гостю надо подбирать уместный и понятный ему язык: в каких-то случаях можно использовать профессиональный жаргон, а в каких-то лучше общаться максимально просто.

Ошибки

Не стоит навязывать свое мировоззрение. Когда начнется спор, перепалка, это не понравится не только вашему собеседнику, но и зрителям. Нужно выслушать гостя, принять его идеи такими, какими они есть. Пусть зритель сам сделает выводы.

Нельзя зависеть от своих вопросов. Многие журналисты почему-то считают, что интервью должно проходить их правилам. В попытках навязать свой ход действий, вы рискуете пропустить что-нибудь интересное. Ваши заготовленные вопросы — это жесткий каркас. Не надо бояться, если вдруг собеседник решил пойти по своему сценарию, стал доминировать в разговоре. Дайте ему возможность полностью высказаться. К основным вопросам можно вернуться всегда, поэтому дайте гостю больше свободы, не упускайте возможность зацепиться за интересную тему.

Журналистский штамп. Как правило, первая идея, которая приходит в голову, стереотипна. Не стоит спешить с подготовкой: запишите все идеи, проверьте себя — не являются ли они заштампованными. Может быть, надо еще посидеть и придумать что-нибудь получше, найти что—то более интригующее.