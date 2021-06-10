Записки журналиста: фельетон об интервьюере

— Здравствуйте, прошу прощения, я опоздал, ужасные пробки, — с этими словами взмыленный журналист врывается в студию, — сейчас начнем, — кивает он уже уставшему от ожидания гостю.

В студии все давно готово к съемке. Два стула, стол, на котором стоят три пустые чашки кофе (по ним можно определить, как долго гость ожидает журналиста). Свет выставлен, камеры настроены. Гример успела накрасить уже всех членов команды: ей тоже нечем было заняться.

— Итак, как вы выбрали эту профессию? — говорит интервьюер, параллельно отвечая на чью-то смс.

— Ну как вам сказать… — начинает герой.

Дальше следует занимательный рассказ про детство, во время которого журналист пару раз зевает.

— Никогда бы не подумал, что манная каша в детском саду может повлиять на будущую профессию. А если бы не она, кем бы вы были? — все так же не отрываясь от телефона говорит интервьюер.

Гость открывает рот, чтобы ответить, но его перебивают:

— То есть я правильно вас понял, вы все-таки что-то имеете против феминисток? Не боитесь ли так громко об этом заявлять?

— Да я…

— И напоследок вопрос, который больше всего волнует нашу аудиторию: что бы вы сказали Богу, если бы он спросил, сколько вы зарабатываете? — перебивает интервьюер.

Герой молчит в недоумении.

— Замечательно. Спасибо, что уделили нам время, было интересно послушать про гречневую кашу и отношение к митингам. Всего доброго, — воодушевленно говорит журналист, пожимая гостю руку.

Тот уходит.

— Сереж, а кто это был? Как интервью подписывать? — спрашивает интервьюер у оператора.

— Так это ж Эрнст, гендиректор Первого канала. Он интервью никому не дает, а к нам вот пришел.

— Эрнст, говоришь… Странно. А отвечал так же, как тот вчерашний блогер.