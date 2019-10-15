Причины для спокойствия: как сохранять выдержку на собеседовании

Первая встреча с работодателем — самый волнительный этап трудоустройства. За короткое время нужно суметь презентовать себя незнакомым людям в новой обстановке. Как не дать смятению стать помехой?

Готовьтесь заранее

Вы вроде бы всё знаете про себя и свой опыт работы, но как только об этом спрашивает рекрутер, мысли путаются и вместо связной речи выходит лепет первокурсника. Или наоборот, на нервах вы выпаливаете то, чего говорить не стоит. Чтобы подобных ситуаций не возникало, лучше заранее отрепетировать дома.

— Подготовка — 80 % успеха, — утверждает Елена Нечаева, руководитель отдела управления персоналом московского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг». — Проговорите заранее свою речь вслух. Как правило, это придает уверенности в себе, помогает структурировать мысли. Продумайте, какие 4-5 важных пункта вы планируете озвучить на собеседовании, заранее подготовьте ответы на сложные вопросы. Например, вас могу спросить о неудачах на предыдущем месте. Этот вопрос с подвохом. Здесь нужно не просто раскрыть проблему, а рассказать, каким образом вам удалось ее решить.

— Предугадать с точностью, о чем спросят на собеседовании, невозможно, — отмечает Борис Теклин, технический директор компании Tablogix. — Однако существует несколько вопросов, которые рекрутеры задают чаще всего: почему вы ушли или хотите уйти со старой работы, что знаете о нашей компании, ваши сильные или слабые стороны, почему мы должны нанять именно вас и так далее. Заранее подготовьте свои ответы на такие вопросы.

Полезным будет собрать информацию о компании, в которую вы устраиваетесь.

— Стоит изучить сайт компании, — советует Борис Теклин. — по нему можно судить о корпоративной культуре. Поискать отзывы клиентов и сотрудников, в том числе бывших. Просмотреть странички компании в социальных сетях. Если у вас есть знакомые, работающие в компании, — расспросить их о климате в коллективе, стиле менеджмента, корпоративной культуре.

— Подготовка к собеседованию — важный этап, и не стоит его пропускать, — соглашается карьерный консультант Екатерина Кленова. — Еще до начала поиска работы я рекомендую подумать о вашей мотивации и краткосрочных целях, понять критерии поиска и определиться с желаемой зарплатой. Тогда вам будет проще ответить на вопросы: на какую сумму рассчитываете, почему ищете работу, чем вам нравится вакансия и компания, в которой открыта данная вакансия. Обратите внимание на задачи, которые сейчас стоят перед компанией, на продукты и рынки сбыта. Подумайте о том, чем ваш опыт может быть полезен с точки зрения развития компании, покажите свой интерес, делайте упор на ваши сильные стороны. Чем больше информации у вас будет до собеседования, тем более уверенно вы будете себя чувствовать.

Обратите внимание на свой внешний вид. Понятно, что нужно выглядеть как можно лучше, но эксперты выделяют еще несколько нюансов.

— Широко распространено мнение, что от IT-специалиста нельзя требовать опрятности, — считает Борис Теклин. — Но неаккуратный внешний вид заведомо снизит шансы на трудоустройство. Выбирать одежду стоит в соответствии с дресс-кодом, принятым в компании. Если по сайту и другим источникам информации нельзя понять, какой в компании дресс-код, то следует одеться чуть формальнее, чем обычно, в более классическом стиле. Не стоит выбирать самое дорогое платье или самый нарядный костюм из своего гардероба — это может быть неуместно. Лучше не надевать одежду и обувь, которые ранее не носили — в них вы можете чувствовать себя неуютно, это доставит вам лишнее волнение. Желательно подобрать аксессуары так, чтобы они гармонировали с вашей одеждой. Рекомендуется избегать излишних и очень дорогих ювелирных украшений. Аксессуары, с одной стороны, должны демонстрировать, что у вас есть вкус и чувство меры, а с другой стороны, не должны наводить рекрутера на мысль, что вы слишком богаты и зарплата вас не очень интересует. Четко рассчитайте время, когда нужно выйти из дома, и идите на собеседование тихим шагом, а не энергичной походкой, чтобы не вспотеть и не переживать о том, что рубашка прилипает к телу. Возьмите с собой маленькую одежную щетку, расческу, влажные салфетки, чтобы привести себя в порядок до входа в офис компании. То, что вы выглядите безупречно, придаст вам уверенности. Как следует выспитесь. Не курите хотя бы минут за 15 до собеседования.

Перед собеседованием

Вы досконально изучили профиль компании и несколько раз отрепетировали перед зеркалом ответы на часто задаваемые вопросы. Даже пришли на полчаса раньше. Но вместо того, чтобы успокоиться, начинаете волноваться еще сильнее. Как прийти в себя, если времени мало?

— Если перед самым собеседованием вас накрыла паника, — говорит психолог Ольга Горюшкина, — то можно сделать дыхательное упражнение (на 4 счета — вдох, на 4 счета — задержка дыхания, на 4 счета — выдох и на 4 счета — задержка дыхания), выпить немного воды маленькими глотками или «вернуться в здесь и сейчас». Мысленно перечислите: 3 звука, которые слышите, 3 слова, которые только что кто-то сказал, 3 цвета, которые только что заметили, 3 ощущения в теле, которые чувствуете, 3 мысли, которые только что у вас были, 3 дела, которые вы должны сделать вечером, 3 хороших события, которые произошли с вами за последние несколько дней.

Эмоции влияют и на наше тело. Если чувствуете, что стресс зажал вас в тиски, попробуйте парадоксальный метод: чтобы снять напряжение нужно… сильно напрячься. Сожмите кулаки, напрягите руки, ноги, плечи, живот — все тело. Удерживайтесь, сколько сможете, а потом расслабьтесь и встряхнитесь. Вы почувствуете, как вместе с телесным уходит эмоциональное напряжение.

Во время разговора

Что если волнение достигло критической точки уже в тот момент, когда вы сидите напротив потенциального руководителя? Уходить в размышления о планах на вечер и трясти конечностями уже поздно.

— Если паника накрыла во время собеседования, то первым действием должна стать пауза: вы можете позволить себе подумать над вопросом, который вызвал у вас тревогу, — предлагает Ольга Горюшкина. — За это время мысленно успокойте дыхание и подумайте о том, что это не последнее интервью в вашей жизни. Вы можете быть неидеальным, вы можете ответить: «Я не знаю, мне нужно время, чтобы дать вам ответ». Рассматривайте интервью в компании как встречу-знакомство, где не только вас выбирают, но и вы выбираете компанию, в которой вы хотели бы работать, руководителей, с которыми интересно делать сложные классные проекты.

— Отбросьте лишнее волнение, — рекомендует Борис Теклин. — Настройтесь на то, что если вы действительно подходите для вакантной должности, то вам ее предложат. А если не предложат, значит, это не ваша должность. Если вы действительно востребованный специалист, то рано или поздно ожидания ваши и рекрутера совпадут. И помните, что цель рекрутера не в том, чтобы «завалить» вас, а в том, чтобы найти достойного кандидата, так что не следует бояться предвзятого отношения.

— Из чисто психологических приемов добавлю настрой на здоровый пофигизм, обесценивание самого события, — предлагает психолог-психотерапевт Андрей Смирнов. — То есть, если отнестись к вопросу философски, нужно себя убедить, что это собеседование далеко не самое важное событие в жизни, если пройдешь — хорошо, а не пройдешь — тоже ничего страшного. А может, даже и к лучшему. Есть масса примеров людей, проваливших собеседование в желаемом месте, но потом понявших, что провал был благом.

Проще говоря, уверенность и спокойствие приходят вместе с осознанием того, что провал на собеседовании — это еще не конец вашей жизни. Возможно, идеальная работа все еще ждет вас — проверьте в разделе Вакансии на Mediajobs.ru.