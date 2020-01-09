Как не попасть в иноагенты, наркодилеры и штандартенфюреры

Любопытно, что в материалах дела было заявление, подписанное главой ФСБ Республики Саха (Якутия), с требованием привлечь журналиста к ответственности за злоупотребление свободой массовой информации. То есть дело было инициировано им. Скан этого заявления публиковали как региональные, так и федеральные СМИ.

В начале декабря кассационный суд во Владивостоке отменил все решения по делу и прекратил производство. Вероятно, как только дело ушло из региона, связи ослабли — и победил здравый смысл.

Второе, более известное дело связано с программой Андрея Караулова. В ней фейком были признаны слова автора о том, что в стране грядет «майдан», поскольку правительство не занимается молодежью. Издательский дом «Момент истины» наказали дважды, второй раз штраф составил 200 тысяч рублей. Более конкретный случай был в Амурской области — там две женщины распространили в WhatsApp информацию о том, что после наводнения в одном из населенных пунктов питьевая вода содержала какие-то ядовитые опасные вещества, что могло вызвать панику у местного населения. На самом деле вода не была отравлена, то есть информация была недостоверной. По закону о фейк-ньюс к ответственности привлекать должны не просто за ошибки или информацию, которая кому-то не понравилась, а за намеренную дезинформацию общества по важному вопросу, которая может повлечь или даже уже повлекла панику, сбой работы транспорта и других служб. Так что те, кто считает, что по этому новому закону можно привлекать за любую недостоверную информацию, не правы.

— А закон об оскорблении власти?

— Он сформулирован крайне нечетко, намного хуже закона о фейках. Предписывает наказание за явное неуважение к обществу, государству, конституции, органам власти, выраженное в неприличной форме. То есть речь идет о защите от оскорбления неодушевленных институций. Первая практика по правоприменению, довольно активная, была связана с защитой президента от резких критических высказываний, практически 70 % из всех возбужденных по этой статье дел. За сатирические коллажи, надписи на заборах, демотиваторы в интернете, комментарии и публикации в соцсетях. Вообще-то и до этого в Уголовном кодексе была статья об оскорблении представителя власти, 319 УК РФ. По ней, например, судили журналиста и блогера из Ростова Сергея Резника. Но если возбуждать уголовное дело в интересах защиты президента страны, то нужно собирать доказательную базу, проводить расследование, признавать его потерпевшим и допрашивать. Будет открытый судебный процесс с адвокатами, на который наверняка придут журналисты. Сейчас наказать за то же самое можно без таких сложностей, быстро, жестко и с блокировкой сайта. Для этого даже судебного решения не нужно, достаточно решения генерального прокурора о блокировке спорной публикации. Как и по фейк-ньюс. Новый инструмент в виде закона о неуважении к власти очень удобен, чтобы быстро и без шума убрать публикацию из интернета. Как говорится, без суда и следствия.

Надо сказать, большинство привлеченных по делам о неуважении к власти — не журналисты, в основной своей массе просто обычные пользователи интернета, которые разместили фотографии надписей на зданиях, сделали репост, высказались критически о действиях власти.

— Существуют ли такие законы в других странах?

— Мы не первые и не последние. Аналогичные законы сейчас принимаются в разных странах мира, это ответ государств на бурное распространение информации в эпоху «постправды», в первую очередь в интернете. Только в 2018 году аналогичное регулирование было принято в 18 странах. Но в целом эти законы подвергаются серьезной критике как за сам введенный термин «фейк-ньюс», создающий иллюзию, что можно привлечь к ответственности просто за непроверенную информацию, так и за широкие возможности для произвольного применения в отношении оппонентов власти. В странах с независимой судебной системой именно суд является гарантом того, что закон не будет применяться произвольно. У нас же если в суд обращаются, например, тот же Роскомнадзор или правоохранительные органы, то суды, как правило, стоят на их стороне. Число оправдательных приговоров стремится к уровню погрешности, меньше полпроцента. Это в разы меньше, чем даже в советское время.

— «А судьи кто?» Кстати, кто?

— За последние годы сильно изменился состав судейского сообщества. Уходят на пенсию многие опытные судьи, стремительно сокращается число тех, кто имеет за плечами опыт работы в адвокатуре. На их место приходят молодые юристы, часто бывшие секретари суда, а также выходцы из прокуратуры, следствия, ФСБ. У них иной подход, они иногда вообще не подозревают, что суд — это независимая инстанция. Независимый суд у нас практически исчезающая натура. Поэтому процветает обвинительный уклон, отсутствует настоящая независимость. Иногда низкая квалификация судей приводит в оторопь, они не знают базовых процессуальных норм, что уж там говорить о качественном толковании и применении закона. Именно в этом коренятся многие проблемы.

— Как вам нравится недавнее предложение судейского сообщества наказывать журналистов за критику в адрес судов, от которой после шума в СМИ оно быстро открестилось?

— Само намерение говорит о многом. Как сказала одна судья в судебном процессе журналисту, «меня фотографировать нельзя, суд сегодня не причесан». Право журналистов на доступ к информации в суде и так в последнее время сильно ограничивают, не допускают на заседания без повестки (а какая повестка может быть у журналиста, если он не сторона в процессе?), запрещают делать аудиозапись и так далее. Вопреки закону об освещении деятельности судов, статьям в процессуальных кодексах о гласности правосудия и ведении записи, весьма прогрессивному постановлению пленума Верховного суда РФ «Об открытости и гласности судопроизводства и доступе к информации о деятельности судов», делается все, чтобы ограничить доступ аудитории к информации о судопроизводстве. Правосудие не должно осуществляться за закрытыми дверями, гласность — его основа, основа доверия общества. Только исключительные случаи требуют закрытого заседания — о государственной тайне, частной жизни, детях.

— Еще одно новшество ушедшего года — отмена наказания за демонстрацию свастики без цели пропаганды нацизма. Помню, ваш центр вел такие дела.

— Да, это одно из немногих послаблений. Отмененная норма была введена накануне 70-летия Победы и очень тогда осложнила публикацию исторических материалов, даже на рекламных щитах ремейка «17 мгновений весны» замазывали свастику на повязке на рукаве Штирлица. Были просто анекдотические случаи — в Пензе отметили 55-летие полета Гагарина в космос флешмобом, студенты выстроились в форме цифры 55. Снимок с воздуха кому-то напомнил свастику, спустя два года предприняли попытку возбудить по этому случаю дело.